Un paradiso anche per ciclisti e pattinatori 

Non solo in acqua, c’è chi non rinuncia all’attività fisica ma preferisce stare all’asciutto e punta su bici, pattini e corsa. «Non esattamente, direi più una camminata a passo svelto, l’ideale per combattere i chili di troppo senza affaticare eccessivamente le articolazioni», avvisa Teresa Loi con la fronte grondante di sudore e il contapassi fissato sull’avambraccio che segna anche le calorie.

La colonnina che continua a puntare su gradazioni tutt’altro che autunnali sicuramente non aiuta, ma anche il lungomare a mezza mattina è decisamente trafficato. Ci sono gli appassionati di running e i simpatizzanti dei rollerblade, oltre un gruppetto di vivaci over sessanta in sella alle bici che approfittano della seconda fontanella - la prima non funziona - per recuperare energie e riempire le borracce. E poi pronti a ripartire. Cuffiette alle orecchie e in qualche caso equipaggiamento da veri professionisti, il viavai è pressoché continuo. E poco importano doti fisiche, velocità e distanza effettivamente percorsa o forse solo ambita, perché al Poetto non ci sono istruttori che controllano né schede da seguire alla lettera. Benvenuti al Poetto, la palestra democratica e per tutti.

