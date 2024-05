Un paradiso a numero chiuso 

Novecento persone contemporaneamente, non una di più. Da oggi Cala Luna non sarà più una spiaggia senza regole e ad accesso libero: è la conseguenza del protocollo d’intesa firmato mercoledì scorso fra la amministrazione di Dorgali, sotto la cui giurisdizione ricade la maggior parte dell’arenile, e gli operatori marittimi del Golfo di Orosei. Non pervenuta la firma del rappresentante del Consorzio Trasporti di Baunei. Il Comune di Baunei non ha partecipato alla stesura del regolamento e parla di decisioni unilaterali mentre i piccoli operatori ogliastrini hanno firmato.

Accordo zoppo

Non è un accordo zoppo per la sindaca di Dorgali Angela Testone: «Come prima conseguenza – spiega la sindaca – è stato fissato un tetto massimo alle presenze contemporanee di turisti sull’arenile, che sarà di 900 persone». A contarne il numero, anche avvalendosi di sistemi digitali, un team di operatori, sulla base del Piano di sbarco allegato al protocollo d’intesa. Sarà il Comune di Dorgali a selezionare questi operatori. Sempre onere del Comune di Dorgali predisporre il corridoio di lancio per i natanti più piccoli, delimitare l’area destinata alla balneazione, occuparsi della pulizia dell’arenile e del servizio di salvamento. «Riguardo il pontile -continua la sindaca Testone – della cui costruzione e gestione è responsabile il Comune di Dorgali – per quest’anno ci risulta impossibile concludere i lavori, ma installeremo a breve una passerella, che per la stagione 2024 eviterà gli sbarchi a centro spiaggia come avvenuto negli ultimi anni». Una soluzione tampone che tuttavia dovrebbe evitare il soprannumero con potenziali rischi per la sicurezza.

Polemiche

Si procederà inoltre nelle prossime settimane, al disgaggio di massi franosi sopra la falesia delle grotte: un’area della spiaggia perimetrata come Hg4 (ad elevato rischio frana), e finora vietata, almeno sulla carta, alla presenza di bagnanti. Fa rumore il silenzio o meglio la mancata presenza del Comune di Baunei nella stesura del regolamento. «Abbiamo dovuto procedere con determinazione nell’interesse della salvaguardia della spiaggia – conclude la sindaca Angela Testone – ma auspichiamo per gli anni a venire di poter lavorare in sinergia con i vicini di Baunei».

Laconico il commento del sindaco di Baunei Stefano Monni: «Ribadisco il mio convincimento che, come ho evidenziato alle autorità regionali, sull’arenile di Cala Luna debba esserci una disciplina condivisa e una gestione compartecipata, a tutela della pubblica incolumità e della salvaguardia ambientale, dei due enti territoriali che hanno competenze e giurisdizione. Sul portare avanti azioni unilaterali non mi pronuncio».

