«Un paniere di prodotti a prezzi calmierati»  

Un bollino anti-inflazione potrebbe arrivare il primo ottobre in soccorso dei cittadini alle prese con la spesa. Questo bollino contrassegnerà prodotti a larghissimo consumo, dal cibo ai prodotti per l'infanzia, in vendita a prezzo calmierato nei negozi che aderiranno all'iniziativa. È entrata nel vivo, con due nuove riunioni al ministero delle Imprese e del made in Italy, la trattativa con gli operatori della distribuzione e con i produttori per sottoscrivere un protocollo che offra per un trimestre, fino a dicembre 2023, una serie di prodotti a prezzi calmierati. Vi potranno aderire, oltre alle catene di super e ipermercati, anche i piccoli esercenti. «Il protocollo, denominato “trimestre anti-inflazione”, vuole garantire l'accesso a prodotti essenziali al minor prezzo», ha spiegato il sottosegretario al Mimit, Massimo Bitonci, che punta ad arrivare all'intesa nelle prossimi 48 ore. Sulla base dei risultati, ha annunciato Bitonci, l'iniziativa potrà poi essere rinnovata. Il ministro Adolfo Urso ha parlato di «una grande campagna contro l'inflazione per venire incontro ai consumatori che ne hanno subito l'impatto maggiore», spiegando che l'iniziativa riguarderà «prodotti alimentari di largo consumo ma anche di altri prodotti come quelli per l'infanzia che sono importanti per la famiglia italiana».

RIPRODUZIONE RISERVATA