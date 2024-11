Un panettone per scacciare la malinconia 

Artista dei dolci con il panettone sempre in mente come ispiratore malinconico delle feste trascorse da bambina, quando la sua mamma volò in cielo, ma il papà riuscì a farle comunque sentire lo spirito natalizio.

Il percorso

Quella di Cecilia Mereu, 38enne di Sant’Antioco, è la storia di un sogno che si realizza. Ha iniziato a coltivarlo dopo la laurea quando, diventata operatrice culturale per il turismo, ha capito che la sua strada sarebbe dovuta essere un’altra. «Fin da piccola, nella cucina di casa, ho coltivato la mia passione per i dolci. - racconta Cecilia Mereu - dopo la laurea quella passione è riemersa in maniera prorompente, così ho deciso di dedicarmi a tempo pieno alla pasticceria». Prima di tutto occorreva prepararsi: «Ho avuto il piacere e il privilegio di studiare con i più noti pastry chef a livello regionale, nazionale e anche internazionale - racconta - e poi è arrivato il momento di farcela da sola. Era il 2018 e ho provato a utilizzare i fondi del progetto “Resto al Sud” per dare vita al mio laboratorio artigianale – continua – e il progetto è stato approvato». Prima a casa e poi, dopo ancora tanta gavetta, ecco nascere il laboratorio Zacaro. «Il nome deriva dal greco e rappresenta la pasticceria come una branca dell’architettura. Mi concentro prevalentemente nella produzione artigianale di qualità, prodotti dolciari esteticamente curati nel dettaglio, parto dalle ricette originali e le ripropongo in versione completamente inedita, interpretandole con creatività».

Il concorso

La passione per il panettone fa parte dei ricordi di gioiose tavole imbandite: «Il pasto del Natale come condivisione e convivialità, che si chiude con il re dei lievitati». Per Cecilia, che il primo dicembre sarà Roma, all’Eur, unica sarda al concorso nazionale che premierà il miglior panettone d’Italia, questo dolce è stato a lungo sinonimo di malinconia: «Ho sempre associato il panettone e il Natale a una fase particolare della mia vita – spiega – Mia mamma è volata in cielo quando avevo 4 anni, il 1 dicembre, stessa data del concorso. Nonostante ciò, a mio papà il Natale piaceva tanto perché significava la famiglia unita in un momento speciale. Creare il dolce della festa è un rievocare le persone che ci hanno amato».

Cecilia a Roma presenterà un panettone che parla di Sardegna: «Non invento nulla, mi rifaccio a una ricetta già esistente da me rivisitata, – spiega – posso solo dire che utilizzerò la pompia, agrume antico e misterioso e decisamente sardo, e non potrà mancare lo zafferano. Inviterò ad assaggiarlo, assieme ai cioccolatini al mirto che ho intenzione di portare per chi verrà a trovarci. Mentre Cecilia fa le prove in vista di questo eccezionale campionato che si chiama “Panettone Maximo” sussurra una poesia che rientra tra le cose più preziose lasciate dalla sua mamma. «Odore di dolci, mani laboriose che tagliano, danno forma: tutta l'anima e lo spirito si confondono con loro. Sapore di antico, di tradizioni, di saggezza. Peccato che il tempo cambia e fugge».

