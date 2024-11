Un palo sulla strada dei lavori 

Un calvario infinito. A Nuoro è una strada invocata da parecchi residenti che da anni chiedono «semplicemente un pizzico di considerazione», dice il presidente dell’associazione Foglio 51, Fabrizio Melis. «I lavori in via Toddotana, a Testimonzos, sono di nuovo bloccati. Stavolta il motivo è incredibile: l’Enel non ha provveduto a togliere un palo della media tensione, che così risulta proprio in mezzo alla strada e al cantiere - spiega -. Dunque, la ditta che sta eseguendo i lavori non può andare avanti. Chiediamo che si ponga immediatamente rimedio a questa situazione. Quella strada dev’essere finita, è fondamentale per noi residenti e per tutta la città».

Malumore

Un cantiere paralizzato, tanto per cambiare, almeno a sentire i cittadini. Gli operai non si vedono da un po’, così dalle parti di Testimonzos la tensione sale, insieme alla preoccupazione, in quell’angolo della città dove in tanti da decenni reclamano «solamente una strada». Fabrizio Melis è portavoce di lottisti e residenti: «Quello che sta accadendo è davvero paradossale: il cantiere è bloccato perché un palo dell’energia elettrica piazzato proprio dove dovrà sorgere un muro di contenimento. Quindi, la ditta “Gianfranco Luppu” di Orgosolo, è stata costretta a fermarsi».

Lavori infiniti

Una strada di fondamentale importanza, capace di collegare la circonvallazione sud del capoluogo barbaricino al viale Murichessa. Insomma, la zona di Mughina - galleria permettendo - e i quartieri di Badu ‘e Carros, Città Giardino e appunto Testimonzos. Con l’avvio del cantiere nel febbraio del 2023 (grazie a 880 mila euro di fondi regionali, ndr), fin dalle prime battute i ritardi sono stati messi in conto: assai difficile, pressoché impossibile, rispettare la data annunciata per la consegna dell’opera, ovvero il 16 febbraio 2024. Previsione assolutamente troppo ottimistica a cui nessuno ha mai creduto. Tuttavia, l’ennesimo stop non era neppure ipotizzabile. Oltretutto, per un palo “piantato” in mezzo al cantiere. «Tutto l’iter è stato travagliato, anche perché l’impresa ha dovuto effettuare delle bonifiche in un’area dove c’era una discarica», dichiara Fabrizio Melis. «Adesso, però, chiediamo un tempestivo intervento di Enel. Deve spostare quel palo e permettere alla ditta di riprendere i lavori. Abbiamo aspettato abbastanza, vogliamo la nostra strada».

