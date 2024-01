Un palo pericolante incombe sulla passeggiata nell’area verde sottostante la chiesa del Monte.

A segnalare il problema diversi residenti preoccupati di quel che sembra prevedibile, una rovinosa caduta. Il palo si presenta consumato, mimetizzato tra gli alberi. E sorregge un faretto spento da tempo. La passeggiata, lontana dall’asfalto, è caratterizzata, oltre che dagli alberi e dai fari spenti, anche da una stradina pedonale centrale frequentata abitualmente da famiglie con bambini, anziani e sportivi, prima terrorizzati soltanto la notte per la mancanza di luce, ora anche per questo palo (posizionato nella zona alta) che rischia di cadere da un momento all'altro.

«Quel palo è ormai del tutto inutile, non ci dà luce né garantisce sicurezza in un'area già buia verso sera - dice un nonno a passeggio con i nipotini -. Ci vorrebbe un controllo di tutti i pali della zona e un'illuminazione migliore». Tra l'allarme dei cittadini informati che preferiscono non frequentare più la "passeggiata" e le possibili vittime che passano quotidianamente nell'area, è ancora da chiarire di chi sia la responsabilità per la rimozione o sostituzione del palo.

