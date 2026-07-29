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Assemini.
30 luglio 2026 alle 00:49

Un palo della luce cade nel cortile della scuola primaria 

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Tragedia sfiorata ieri nel giardino della scuola Primaria “Dionigi Scalas” di corso Europa ad Assemini, sede dell’Istituto Comprensivo e degli uffici di presidenza. Durante le attività ludiche del campo estivo comunale “Estate Insieme 2026”, organizzato dal Comune e gestito dalla cooperativa “Alfa Beta”, un palo della luce è crollato a terra a poca distanza dai bambini e dagli operatori. Nessun ferito, tanto spavento.

Dura la reazione politica. Già il 30 giugno il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, con il consigliere Sandro Sanna, aveva presentato un’interrogazione urgente sullo stato di manutenzione degli edifici scolastici: «La sicurezza dei bambini non può essere affidata alla fortuna», dichiara Sanna, «chiediamo che il sindaco e i tecnici riferiscano urgentemente in Consiglio sulle cause del crollo e sulle misure di verifica adottate per tutte le strutture».

Immediata la replica del sindaco Mario Puddu: «Ci spiace davvero per quanto accaduto, con l’assessore ai Servizi tecnologici e manutentivi Matteo Venturelli abbiamo deciso di rimuovere immediatamente anche tutti gli altri lampioni presenti nella zona che risultano datati. La ditta incaricata lo farà subito e, con ogni probabilità già domani, andrà anche nei pressi della scuola di via Asproni per verificare la stabilità dei lampioni e rimuovere quelli che risultassero pericolanti. Poi faremo altrettanto in tutto il territorio comunale: per noi la sicurezza dei bambini, degli insegnanti e delle famiglie viene prima di ogni cosa». (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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