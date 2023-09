Un palinsesto sempre più ricco per la prima rete dell’Isola 

Confermati nel palinsesto autunnale di Videolina i programmi di punta ai quali gli telespettatori sono affezionati: “Sardegna Verde” curato e condotto da Emanuele Dessì, “In cucina con Cozzina” di e con Pierpaolo Argiolu, “Ovunque Sardi” e “Ovunque in Sardegna”, curati da Floris&Nu. Virginia Devoto continuerà a farci conoscere le meravigliose coste dell’Isola con la trasmissione “Sardegna Azzurra”.

Nuova stagione anche per “Radar” di Nicola Scano e per la trasmissione domenicale “Videolina Sport” condotta da Mariangela Lampis e Valentina Caruso. Riparte anche l’avventura de “Il Rotocalco-Sardi nel Mondo”: Andrea Sechi andrà alla caccia di storie, aneddoti ed esperienze di sardi, noti e meno che hanno deciso di vivere all’estero.

Co-prodotto con Food media Factory, il programma “Braci – by Barù” con Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona che ha aperto il palinsesto autunnale accendendo i suoi barbecue all’Hotel Abi D’Oru, con ricette particolari e gustose. In onda il mercoledì alle 15. “L’Unione Salute” vedrà alternarsi alla conduzione Lorenzo Paolini e Maria Francesca Chiappe, già curatori delle pagine sullo stesso tema su L’Unione Sarda. Prevista anche la nuova serie di “Top Secret” la trasmissione di inchiesta curata e condotta da Mauro Pili.

Come sempre su Videolina il racconto in diretta di tutti gli eventi culturali e religiosi in Sardegna, con la messa in onda in diretta degli eventi più rappresentativi della tradizione e della religione sarda. “Centenari super star” è il programma condotto da Paola Pilia e Flavio Soriga in onda da metà ottobre. Un affascinante viaggio tra territori e racconti tutti da vivere. Confermati anche i programmi di tradizione: “Filindeu” sulla cucina della tradizione e “Sentidu” dedicato a percorsi e scenari di vita quotidiana in lingua sarda con Gianluca Medas, “Storicamente” con Giacomo Serreli e “I 5 Sensi dell’Arte” su costumi e gioielli di Sardegna con Ambra Pintore.

Spazio anche al Turismo con Luca Gentile, con “Sardegna Turismo” prodotto in collaborazione con l’assessorato al Turismo Artigianato e Commercio. C’è anche il futuro dei giovani in campo con “Contadini in erba”, affidato a Veronica Fadda.

