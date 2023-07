Un palcoscenico di parole Libri e piéce attorno ai Tacchi 

Un sentiero di inchiostro si snoda tutto attorno alla XXIV edizione del festival dei Tacchi, in programma da venerdì prossimo a mercoledì 9 agosto tra Ulassai e Jerzu, con un contorno appunto di presentazioni di libri, incontri con l’autore e rappresentazioni.

Venerdì alle 18 a Ulassai, nella sala riunioni Ceas di via Iligi e Coco 9, presentazioni di quattro libri di autori ulassesi con letture di Pierpaolo Piludu: “L’opera di Santa Barbara. Fede, credito e mutuo soccorso ad Ulassai (1898-1978)” di Giuseppe Cabizzosu; “Il mondo ci sorrideva e noi non perdevamo” di Giampiero Piras; “L’energia perduta” di Genny Podda; “La gnògnola gnaccheròsa” di Renato Demurtas. Sempre venerdì, alle 18,30 a Jerzu in piazza Mereu, “Un filo nel vento. Storie di donne” di Roberta Sale con Piero Carta. Nella cantina Antichi Poderi alle 21 “In nome del padre” di e con Mario Perrotta e alle 22,30 “Of the nightingale I envy the fate” dei Motus S con Stefania Tansini.

