Un palco per dimenticare il Covid 

È tutta un’altra musica, da quando la fase d’emergenza del Covid è passata. Ed è tutto un altro teatro, oltre che danza, esibizioni circensi, teatro, performance di ogni genere, in tutte le periferie della città. Il Comune ci mette un bando, il Governo i soldi: mezzo milione per organizzare iniziative di spettacolo “diffuse”, sparse cioè nei vari palchi che saranno allestiti nei diversi quartieri sotto un’unica insegna, cioè “Cagliari dal vivo”. La delibera della Giunta comunale è chiara: i palchi dovranno essere nel Borgo Sant’Elia Vecchio e in quello nuovo e a Monte Mixi. A rappresentare quei quartieri, è stato deciso che sarà quello in allestimento alla Fiera campionaria in viale Diaz. Ugualmente da maggio a settembre, vedremo i palchi anche al Cep, a Giorgino, nei rioni di Is Mirrionis. Mulinu Becciu, Poetto, San Michele e Sant’Avendrace, oltre che nella Municipalità di Pirri.

Programma indefinito

La delibera della Giunta comunale è chiara, ma non lo è il programma degli spettacoli. È solo una questione di tempi: «Il bando scade sabato 6 maggio», spiega Maria Dolores Picciau, assessora alla Cultura e agli Spettacoli della Giunta del sindaco Paolo Truzzu, «solo successivamente potremo dunque conoscere le proposte degli operatori culturali e di spettacolo per poi inserirle nel programma ufficiale delle proposte estive». L’idea è semplice, come accade spesso a quelle che funzionano: proporre spettacoli gratuiti di diverso genere ai cagliaritani che, d’estate, rimangono in città e ai turisti che scelgono il Capoluogo per le vacanze estive.

Mano d’aiuto al settore

Ma non si riduce tutto a questo: «Il festival Cagliari dal vivo», fa notare l’assessora Picciau, «consente di garantire palchi a prezzo calmierato agli impresari del settore dello spettacolo, che sono stati duramente colpiti dai lockdown e dalle serate degli spazi culturali durante la pandemia da Covid. Per questo il palco principale alla Fiera sarà utilizzato per la rassegna Cagliari dal vivo e anche per altri spettacoli, per garantire molta offerta al pubblico e molto spazio per le esibizioni al mondo artistico sardo, compreso quello degli imprenditori del settore. Avremo anche la Nid Platform, la rassegna di danza che l’anno scorso si è svolta a Salerno e nel 2023 sarà a Cagliari». Dunque, alla Fiera palco a prezzi bassi non solo per la rassegna comunale, ma anche per altri spettacoli portati dai vari organizzatori, compresi quelli in cui si pagherà il biglietto. Assi di legno in saldi, insomma, per ospitare piedi di artisti.