Un palco in piazza Liori 

Il sogno del Comune è rilanciare anche il parco giochi accanto, per dare un volto nuovo all’intera zona. «Penso a uno skate park e a un percorso destinato alle mountain-bike – dice Garau -, l’obiettivo è realizzare in quella zona un grande polmone verde, e di unire con una pavimentazione le vie Satta e Colombo, in modo da creare una delle piazze più grandi dell’Isola».

Il palco avrà le dimensione di 12 metri per 10, sarà completamente amovibile e verrà costruito utilizzando il ferro zincato: nei progetti dell’amministrazione comunale c’è anche la sistemazione dei parcheggi della zona, e il potenziamento degli spazi verdi. Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come il Comune intenda trasformare piazza Liori nel luogo principale in cui ospitare gli appuntamenti in grado di avvicinare un pubblico numeroso: «Il palco, che prevede anche il posizionamento di una copertura per gli eventi autunnali, sarà l’ultimo tassello di questa piazza appena rimessa a nuova, rispetto al progetto che abbiamo ereditato sono state apportate alcune modifiche, come l’allargamento del marciapiede da 1,5 a 2,5 metri per venire incontro alle attività commerciali».

Il punto di ritrovo più importante di Capoterra avrà il suo grande palco, che potrà ospitare concerti e spettacoli durante i mesi estivi: l’opera verrà realizzata grazie ai 350mila euro ricavati dai ribassi sui lavori per il rifacimento di piazza Liori, cominciati durante la precedente legislatura.

All’aperto

La piazza

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, spiega come il Comune abbia incontrato i commercianti che si affacciano sulla piazza per conoscere le loro esigenze: «Per capire cosa servisse per il completamento del progetto e correggere alcuni aspetti abbiamo convocato le realtà produttive della zona, uno dei primi provvedimenti adottati è stato quello di sistemare dei dissuasori sulla strada per invitare gli automobilisti a rallentare. Oltre al palco abbiamo previsto anche un percorso sensoriale percettivo per gli ipovedenti».

Andrea Garau, titolare di un locale che si affaccia su piazza Liori plaude all’iniziativa: «Con queste temperature credo che questi spazi possano essere vissuti anche lontano dai mesi estivi, trovo positivo che il Comune decida di valorizzare questa zona della città. Capoterra negli ultimi anni ha compiuto un salto di qualità, nei nostri locali si vedono sempre più turisti: sarebbe positivo valorizzare anche il parco giochi qui accanto».

Per l’ex sindaco, Francesco Dessì, il palco non rappresenta una priorità: «Anche se ogni volta va montato e poi smontato quella piazza ne possiede già uno, avrei speso quel denaro per completare i marciapiedi di via Satta, dando più spazio ai pedoni e venendo così incontro ai locali commerciali situati in quella strada. Con quei soldi si poteva pensare anche di terminare gli interventi per la sostituzione dei sottoservizi».

