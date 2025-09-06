VaiOnline
Assemini.
07 settembre 2025 alle 00:35

Un palasport al posto del teatro tenda 

Un milione di euro dal Governo per un nuovo impianto al coperto 

È ufficiale: Assemini è l’ottavo Comune italiano (l’unico in Sardegna) in graduatoria nel bando nazionale “Sport e Periferie 2025”. Con i fondi messi a disposizione dal Dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ex “Angy Village”, a Santa Lucia, sorgerà un’area multifunzionale destinata all’attività agonistica: «Ci siamo impegnati per restituire ad Assemini quello che è stato per anni un fiore all’occhiello, ricreando un polo sportivo e sociale per la comunità», commenta il sindaco Mario Puddu.

Il progetto

Nel mese di giugno l’amministrazione ha presentato un progetto e una richiesta di contributo da circa un milione di euro andati a buon fine, a cui si aggiungeranno ulteriori 400mila euro da fondi comunali: «Abbiamo lavorato alla candidatura di Assemini - ha spiegato l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni - per offrire alle associazioni uno spazio idoneo per lo svolgimento degli incontri di caratura regionale e nazionale di discipline sportive solo sulla carta minori».

Il nuovo palazzetto sorgerà dove ora è presente il cosiddetto "teatro tenda", in disuso da una ventina d’anni: «Contribuirà alla riqualificazione della zona nord-ovest della cittadina, portando ad Assemini nuove opportunità di crescita, benessere e condivisione», ha aggiunto Meloni.

«Il nuovo impianto sportivo - ha proseguito Puddu - sarà moderno, accessibile e dotato di 400 posti sugli spalti. Ci permetterà di promuovere inclusione, pari opportunità e attività paralimpiche, coinvolgere scuole e giovani in progetti educativi e sportivi nonché accogliere campionati di diverse discipline».

L’obiettivo è realizzare un palazzetto polifunzionale che possa ospitare pallavolo, pallamano, basket, calcio a 5, kickboxing, taekwondo e discipline affini paralimpiche. Ma non solo: «Si potranno svolgere anche giochi studenteschi, attività ludico-sportive per i meno giovani e attività motorie per le categorie meno fortunate e assistite economicamente e a livello psico-fisico», dice Puddu.

Le reazioni

«Si vende un progetto miope per risultato politico», commenta dall’opposizione Diego Corrias (M5S): «In quel bando Iglesias aveva chiesto 3 milioni di euro, che verranno finanziati con lo scorrimento della graduatoria, Assemini 990 mila. Iglesias avrà un palasport da 2mila posti, Assemini un piccolo palazzetto da 400 posti insufficiente e inutile per la città. Noi avevamo lasciato un progetto per un palaeventi a Cuccuru Macciorri da 2.500 posti, che sarebbe potuto diventare un attrattore per concerti ed eventi, oltre che per per attività sportive e gare internazionali».

«Assemini – interviene Niside Muscas sempre della minoranza – ha necessità di un palazzetto, è sempre stato detto da tutti. Così come per tutti il teatro tenda era ormai inguardabile. Detto questo però, servono servizi di supporto come i parcheggi per esempio su cui occorre ragionare, magari con un passaggio in commissione e in Consiglio».

Chiude Alessandro Casula (Pd): «Bene il palazzetto, ma sarebbe anche ora di riaprire la piscina e iniziare i lavori del sottopassaggio di via Coghe».

