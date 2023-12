Un PalaPirastu “europeo” 

Allianz Milano 3

Paok Salonicco 0

Allianz Milano : Kaziyski 13, Mergarejo 9, Zonta, Catania (L), Vitelli 9, Reggers 3, Loser ne, Innocenzi ne, Piano 1, Ishikawa 4, Porro 4, Colombo, Dirlic 11. Allenatore Piazza.

Paok Salonicco : Mouchlias 2, Papalexiou, Van Garderen 8, Konstantinidis ne, Saltaferidis 8, Blankenau 3, Stefanidis ne, Sidiropoulos, Gatsis 4, Takouridis 4, Truhtchev 14, Linardos 4, Kok- kinakis. Allenatore Milenkoski.

Arbitri : Grabovsky (Cec) e Maifoshis (Cip)

Parziali : 25-21, 25-21, 25-19

Ha vinto Milano (3-0), ha vinto anche Cagliari. Il passaggio della Coppa Cev al PalaPirastu (un’idea di Federvolley, sostenuta dalla Regione, data l’indisponibilità dell’Allianz Cloud) è stato un bel successo di pubblico (circa 1400 persone) ed entusiasmo. Non ha dubbi Lucio Fusaro, presidente dell’Allianz Milano che dovrà difendere il 3-0 di ieri a Salonicco nel ritorno degli ottavi con il Paok: «Al Pala Lido non avremmo avuto questo pubblico».

La partita

Per buona parte dei primi due set, Milano ha sofferto. I greci, guidati da un palleggiatore navigato come il canadese Jay Blankenau, hanno risposto colpo su colpo, almeno sino a quando, nel terzo set, sono diventati troppo fallosi. Paolo Porro, acclamatissimo regista anche dell’Under 21 azzurra che qui conquistò il Mondiale nel 2021, si è affidato alternativamente a Mergarejo e Dirlic, ma è stato soprattutto a Kaziyski far sentire il proprio peso. La svolta del primo set sul 17-16 per Milano: il Paok ha pareggiato con un punto contestato, l’arbitro ha fatto rigiocare, si è andati 18-16, Porro in battuta ha allungato e Milano ha chiuso 25-21 al secondo set point. Nel secondo set, invece, un parziale di 5-1 ha portato l’Allianz avanti 10-8. I greci hanno reagito (10-11) ma da quel momento hanno sempre inseguito, sino al 25-21 finale. Più semplice la terza frazione: sul punteggio di 11-8 Kaziyski è andato al servizio e ha fatto decollare Milano a +10. Recupero greco illusorio e chiusura di gara sul 25-19.

La festa

Il giovanissimo pubblico del PalaPirastu (in tribuna anche il sindaco Paolo Truzzu e il presidente del Coni Bruno Perra, accanto a quello della Fipav Eliso Secci, al quale si deve questa intuizione) ha atteso che cadesse a terra l’ultima palla per lanciarsi a caccia di selfie con i due giocatori più amati: «Due anni fa è stata un’emozione vincere il Mondiale e tornarci ha portato bene», ha ammesso Paolo Porro primo per distacco all’applausometro: «Ho avuto una grande accoglienza, mi ha fatto piacere tornare». Stessa cosa per il libero Damiano Catania: «Dopo quello che abbiamo vissuto qui l’emozione è fortissima. Forse il livello del gioco non è stato eccezionale ma spero che tutti si siano divertiti». «Accoglienza strepitosa, grazie al popolo sardo che ha tifato per noi. Sappiamo che a Salonicco ci sarà una difficoltà in più ma la pallavolo è bella anche per questo», le parole di coach Roberto Piazza.

