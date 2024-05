Un paese sempre più vuoto 

A Guspini l’emorragia di residenti continua inarrestabile: in 10 anni, evidenziano i dati Istat, il paese ha perso 1.250 abitanti, una media di 125 l’anno: nel 2014 erano 12.100, attualmente (al 31 dicembre scorso) sono 10.851. Un saldo impietoso: nel 2023 si sono avuti 45 nati e 120 deceduti. E il crollo si riflette nella scuola: dieci anni fa in paese c’erano otto prime classi della scuola primaria, il prossimo settembre ce ne saranno solo tre.

Servizi essenziali

Trovare soluzioni è un imperativo per gli amministratori. «Si deve fare una politica per i giovani», suggerisce Isa Saba, responsabile del Centro di ascolto: «Puntare sulla scuola e la cultura per costruire una società che faccia fronte al calo demografico. Oggi i sistemi informatici aiutano la pratica del lavoro a distanza. Ma alcuni servizi di base non possono mancare: la sanità sul territorio, la scuola, le istituzioni. Se solo uno di questi elementi viene meno, allora è una sconfitta serve dare ai cittadini le stesse opportunità».

Fausto Delogu, medico in pensione: «Non è solo una questione di livelli essenziali di servizi. È un diritto scegliere dove vivere e crescere i propri figli. Servono presìdi educativi ben distribuiti sul territorio, è importante mettere al centro delle politiche i giovani».

Il nodo del lavoro

«Contrariamente a ciò che si può pensare, il desiderio di diventare genitori è ancora ampiamente diffuso nei giovani», sostiene Rossella Pinna, ex consigliera regionale: «Il guaio è che la realizzazione di questo desiderio incontra sempre più ostacoli, così si rinvia il momento in cui avere figli verso età più mature, fino a rinunciare del tutto. La crescita demografica è legata alla crescita economica: i centri in controtendenza rispetto allo spopolamento, in Sardegna, sono quelli in cui l'economia è più forte, dove ci sono maggiori opportunità di lavoro stabile per uomini e per donne. Non basteranno sussidi e bonus per ripopolare la Sardegna né sarà sufficiente, per quanto sia indispensabile, supportare le famiglie con una rete di servizi se non si creano innanzitutto solide opportunità di lavoro».

Mancate risposte

Un tema, quello del lavoro, che non può non stare a cuore ai sindacati. Gabriele Virdis, della Cgil: «Il crescente fenomeno dello spopolamento di Guspini è dovuto a diversi fattori. Tra questi, al primo posto, vi è senza dubbio la mancanza di posti di lavoro e la precarietà, che inducono anche e soprattutto i più giovani a emigrare, atto che si traduce in una ricerca di garanzie per il futuro. A questa sì aggiunge la scarsa disponibilità di servizi, educativi, sociali, medico-sanitari, culturali e scolastici. Vorrei sottolineare – conclude Virdis – che tali criticità non hanno trovato risposta in questi anni neanche da parte della politica».

RIPRODUZIONE RISERVATA