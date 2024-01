Un paese in lacrime per l’ultimo saluto all’imprenditore 

Sono arrivati in tanti per l’ultimo saluto a Massimiliano Sabiu, il 59enne morto domenica sera durante una battuta di caccia nelle campagne di Teulada a Is Cannoneris.

La chiesa di San Pietro Apostolo era gremita. Centinaia di persone arrivate da tutto il Sulcis si sono stretti attorno alla famiglia dell’imprenditore e a tutta la comunità di Giba e Villarios. In tanti hanno voluto confortare i familiari durante la cerimonia funebre. Il parroco don Gianfranco Nonnis nella sua omelia, ha invitato tutti i presenti a stare vicini alla famiglia dell’imprenditore. Ha ricordato Massimiliano Sabiu, un uomo molto conosciuto e stimato in tutto il Sulcis. Ancora una volta il sindaco Andrea Pisanu è rimasto vicino alla famiglia. «Questa tragedia che ha toccato tutti – sottolinea - in particolare la nostra comunità già provata da questo inizio anno con la scomparsa di altri giovani nostri concittadini. Siamo tutti molto tristi. In questo momento dobbiamo cercare di stare vicini a parenti».

Intanto continuano le indagini per ricostruire la dinamica che tragico incidente di caccia in cui ha trovato la morte Massimiliano Sabiu, ucciso da un compagno. (f. m.)

