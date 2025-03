Un paese in lacrime per lo sportivo che amava il vento 

«Paura di volare? Mai avuta. Camminare in alto mi fa sentire più libero. L’aria che respiro è vita, il fruscio del vento è il compagno di viaggio». Con queste parole Mauro Abis, 60 anni, faceva capire l’amore che lo legava al parapendio, il suo sport preferito fino a diventare istruttore, a trasmettere agli altri la sensazione che si prova librandosi nell’aria, planare e anche veleggiare.

Purtroppo la sua grande esperienza non è bastata a salvargli la vita: Abis, nell’ultimo lancio col parapendio, mentre stava rientrando a terra, è precipitato sul litorale di Arbus, località a lui familiare. Sardara è incredula per la tragica fine di un uomo conosciuto e apprezzato non solo nella cittadina termale, ma in tutto il territorio. Lavorava nell’azienda di famiglia Tuveri Abbigliamento, il tempo libero era tutto per lo sport e dal 2016, seguendo le orme del padre Gigi, anche per la politica: fu consigliere comunale con delega allo sport nella Giunta di Roberto Montisci, suo grande amico. «L’attività sportiva – dice Montisci – quella per cui sacrificava tutto, l’ha tradito. Era uno sportivo a 360 gradi: alpinista, ciclista, scalatore, speleologo. Il parapendio che amava di più l’ha portato in alto per sempre. Come non lo sapremo mai. L’esperienza e la prudenza l’ho accompagnavano ad ogni gara. Fatale sicuramente è stato un imprevisto, proprio mentre stava atterrando. Ci mancherà il suo impegno nel sociale, l’altruismo, la collaborazione attiva in diverse iniziative». Il sindaco Giorgio Zucca: «In questo difficile e triste momento, giungano alla famiglia le mie personali condoglianze, quelle dell’amministrazione e dell’intera cittadina per la tragica scomparsa del loro amato figlio. Un abbraccio particolarmente affettuoso lo rivolgo al papà Gigi, che ha anche ricoperto la carica di primo cittadino negli anni passati». Su Facebook molti messaggi di affetto. I cugini scrivono: «Vola sempre più in alto tra le nuvole e divertiti come hai sempre fatto. Rimarrai per sempre nei nostri cuori». Oltre al papà, Abis lascia due figli, la mamma Eloisa, la sorella Patrizia.

