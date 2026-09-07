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Lanusei.
08 settembre 2026 alle 00:36

Un paese in festa per i 50 anni del gruppo folk 

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Il gruppo folk di Lanusei ha festeggiato mezzo secolo davanti a seicento persone. Tanti gli spettatori che sabato notte hanno assistito allo spettacolo nell’arena concerti dell’istituto salesiano.

Sul palco, nel corso della serata presentata da Roberto Tangianu, con i ballerini della cittadina, si sono esibiti quelli di Villaurbana, Bono, Selargius, Nuoro e Arzana. Gli applausi scroscianti del pubblico hanno accompagnato i balli della tradizione, al suono dell’organetto di diversi musicisti.

Grande, ovviamente, la soddisfazione di Daniela Aresu, presidente dell’Associazione cultura e folklore Lanusei, e del suo vice Luca Piras, motore del gruppo folk per il raggiungimento del traguardo e per la riuscita della festa di sabato. Compiacimento condiviso dagli altri componenti del direttivo: la segretaria Arianna Deiana, il direttore tecnico Carla Ligas, e i rappresentanti di settore Samuel Cucca e Giulia Mascia.

«Il paese ha risposto alla grande – dicono i dirigenti dell’associazione – e il successo di pubblico riscosso sabato lo testimonia».

L’auspicio è che sempre più persone si avvicinino al ballo sardo perché Lanusei si sta rivelando una piazza importante. E perché mantenere viva questa tradizione ha tanti significati.

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