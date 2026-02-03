Un paese avvolto nella magia del teatro 

A San Gavino è sempre più forte la passione per il teatro e per la recitazione. In un paese sotto gli ottomila abitanti ci sono ben quattro compagnie che raggruppano cento attori e tanti volontari, di ogni età.

Chen’e sentidu

Tonina Fois è la presidente dell’associazione “Chen’e sentidu”: «Siamo nati nel 2016 per una scommessa, ho iniziato a scrivere le commedie e le ho proposte ad altre compagnie, ma talvolta notavo che erano prese sotto gamba. Ora siamo alla terza edizione della rassegna “Sa bettua”, in lingua sarda e non. Propongo l’utilizzo di un sardo moderno e vivo: siamo 15-16 attori e abbiamo la sede condivisa in via Goldoni. Gli argomenti sono vari: la dipendenza dal gioco d’azzardo, il problema dei sofferenti mentali e l’usura. Oggi San Gavino è la capitale del teatro amatoriale. Ci divertiamo e siamo una famiglia».

Muredda

Opera da 19 anni la compagnia Muredda, nata nel 2007 come ricorda il presidente Marco Ennas: «Ogni anno organizziamo una rassegna teatrale in lingua sarda e prepariamo uno spettacolo nuovo: le nostre porte sono aperte ai giovani, che abbiamo difficoltà a trovare. Abbiamo iniziato per passione, la sede è in via Goldoni: le compagnie vengono a trovarci con il metodo de s’agiudu torrau senza chiedere soldi, e noi andiamo nei loro paesi di provenienza e offriamo in cambio l’ospitalità.

Come.te

È al quarto anno di attività l’associazione "Come.te”: «Siamo nate – dice Marina Cruccu – come un gruppo di sette donne che volevano affrontare temi come la violenza di genere, la rappresentazione di noi stesse, delle persone transessuali. Parliamo di questi temi sia con spettacoli umoristici sia con tragedie. Nella sede di via Fermi abbiamo aperto un laboratorio per bambini e ragazzi. Siamo una ventina e a novembre abbiamo tenuto spettacoli sui temi della violenza tra uomo e donna, sulla maternità».

Piccolo teatro umoristico

Infine la compagnia Piccolo Teatro Umoristico (PTU), la più longeva a San Gavino con vent’anni di attività e una trentina di commedie messe in scena. «Siamo 38 soci», spiega il presidente Gian Franco Serra, autore delle commedie e regista della compagnia, «di cui 16 bambini che frequentano i laboratori teatrali del PTU, ovvero la Scuola del Teatro Umoristico. Tratto caratteristico della compagnia è la presenza fra gli attori e lo staff di molti giovani sangavinesi che, oltre a trovare un luogo entro cui poter fare teatro, possono crescere in un contesto educativo sano e onesto. Ora la compagnia è impegnata nella realizzazione della commedia Arktos, una fabula romana di ambientazione sarda scritta da me», conclude Gian Franco Serra, «e che debutterà nel prossimo autunno».

Il Comune

È entusiasta l’assessore comunale alla Cultura, Riccardo Pinna: «Le quattro compagnie amatoriali che abbiamo in paese sono molto operative perché, oltre agli spettacoli di San Gavino, ospitano compagnie da fuori. Utilizzano spazi all’aperto e il teatro, che ha tariffe agevolate perché le sosteniamo. Possono emettere biglietti fino a un massimo di 5 euro».

