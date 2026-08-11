Un paese a misura di bambino 

L’obiettivo è creare una cittadina a misura bambino, con tanti piccoli parchi con giochi nelle diverse piazze di Terralba. E per far questo la Giunta guidata da Sandro Pili parte da piazza Kennedy, finalmente accessibile dopo una chiusura prolungata che aveva causato malumori delle famiglie.

Piazza Kennedy

«Ci scusiamo per il prolungarsi dei tempi – evidenzia il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Andrea Grussu - Il dispiacere più grande è stato proprio per i nostri piccoli. Rendere però l'area perfettamente sicura era la nostra priorità assoluta. Per farlo abbiamo dovuto reperire le risorse, affidare i lavori a un'impresa specializzata e procurare materiali certificati».

Gli interventi

Il parco giochi in piazza Kennedy però rappresenta, a sentire gli amministratori comunali, il primo di una serie di interventi di manutenzione sui giochi anche negli altri parchi del centro abitato come piazza Caduti sul Lavoro o il parco Terralbesi lavoratori del Mondo. Interventi che scatteranno subito dopo la pausa estiva. «Poi però – osserva il vicesindaco - abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Un parco rimane bello e sicuro solo se lo custodiamo insieme, rispettando le strutture, le aree verdi e le regole di utilizzo».

L’opposizione

AI buoni intendimenti della Giunta guidata da Sandro Pili si associano le criticità sottolineate dai consiglieri di opposizione (Maria Cristina Manca, Sebastiana Floris, Alessandro Murtas e Gabriele Espis) che invece segnalano «strutture perennemente sotto il sole cocente, mancanza cronica di alberature, spazzatura abbandonata e telecamere di sorveglianza che dovrebbero essere piazzate come deterrente contro l’utilizzo non corretto dei giochi per i bimbi»

E i consiglieri di minoranza portano come esempio proprio piazza Kennedy, «l'area verde più frequentata del paese ma anche la più colpita dal degrado. I continui guasti alle strutture ludiche, come quello verificato tra fine maggio e inizio giugno e che ha portato alla chiusura dell’area dopo alcune settimane lasciando l'area inagibile sino a qualche giorno fa, è il risultato di due fattori: la scarsa manutenzione e il controllo dell’area. Il decoro urbano e la sicurezza dei nostri figli – concludono - devono rappresentare azioni concrete con parchi sicuri, puliti e vivibili per tutta la cittadinanza».

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