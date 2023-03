Un padre, una figlia Aronofsky è da vedere 

Il titolo “The Whale”, già prima dell’uscita in sala, si associa alla rinascita di Brendan Fraser come grande interprete del cinema internazionale. La sua rinnovata notorietà è infatti intrecciata a doppio filo coi gesti di sincera commozione che lo hanno immortalato dopo la prima del film al Festival di Venezia. Attore canadese, icona e sex symbol degli anni ‘90, ha subìto un contraccolpo nella carriera per via di alcuni insuccessi commerciali e soprattutto per esser stato vittima di abusi sul lavoro, condannandolo alla “lista nera” delle vecchie glorie di Hollywood. Ma come già successo con Mickey Rourke in “The Wrestler” ci ha pensato ancora una volta Darren Aronofsky - regista vincitore, fra le altre cose, del premio Oscar alla miglior regia - a far risorgere dalle ceneri non solo un professionista indegnamente ostracizzato ma prima ancora uno straordinario artista.

La trama

Tratto dall’opera teatrale di Samuel D. Hunter, si torna nuovamente sul tema dei conflitti familiari indagando ciò che rimane insoluto nel rapporto tra genitori e figli, scoprendone le ferite e tentando di ricucire quanto rimasto lacerato. Charlie è un docente universitario costretto da una grave forma di obesità a rimanere chiuso nel suo appartamento, luogo in cui svolge anche le lezioni da remoto. Visto il continuo peggiorare del suo stato di salute, che lo obbligherebbe a immediate cure mediche, rischia di perdere la vita da un momento all’altro. Eppure, decide di rifiutare qualsiasi trattamento, anche a fronte delle insistenti pressioni di Liz, la sua assistente. Ciò che invece Charlie desidera più di qualsiasi altra cosa è rivedere sua figlia, la giovane Ellie, con la quale ha perso i rapporti da oltre otto anni e che ha rifiutato di crescere perché offuscato dal sogno d’amore col suo compagno. Quando i due si ritrovano scoppia subito un forte contrasto: il carattere irruente e ribelle di lei, che non accetta il rifiuto di un padre, e il gesto disperato di un uomo che implora perdono tentando nei suoi ultimi istanti di compiere l’unica scelta giusta. La prova d’attore assolutamente fuori parametro di Fraser è resa possibile grazie anche ai movimenti di macchina che col talento di Aronofsky risultano sempre dinamici e funzionali, pur trattandosi di un regia ambientata quasi esclusivamente dentro un appartamento. Insieme ad essa i dettagli scenografici e una fotografia perfettamente contestuale sono lo specchio di un essere umano terribilmente provato tanto nel corpo quanto nell’animo. Menzione speciale per le musiche di Rob Simonsen, perfette nel loro associarsi al contenuto delle immagini e in pieno stile con la poetica del regista, che già dal suo “Requiem for a Dream” ci ha abituati ad una sovrapposizione di piani espressivi a tratti, se vogliamo, estrema. In fondo lo si ama - o lo si odia - anche per questo. Ammirevole inoltre la prova di Sadie Sink, capace - dopo il suo successo con “Stranger Things” - di caricare lo schermo dell’esplosività di un talento fresco, pieno di grandi speranze per l’avvenire. “The Whale” è la prova interpretativa della vita per Fraser e un altro esempio di grande direzione registica per Aronofsky. Anche qui, come visto già altre volte, film e attore protagonista son due facce della stessa medaglia. E quando funziona, la magia che ne scaturisce è inesprimibile.

