Un pachistano leader dell’Snp dopo Sturgeon 

Edimburgo. Un nuovo volto di radici etniche pachistane per cercare di far uscire dallo stallo la sfida sulla secessione da Londra, nel braccio di ferro contro un governo centrale britannico affidato ora a un conservatore di ascendenze indiane come Rishi Sunak. Gli indipendentisti scozzesi dello Scottish National Party (Snp) hanno scelto Humza Yousaf, 38 anni non ancora compiuti, per la successione a Nicola Sturgeon come leader della forza di maggioranza e nuovo primo ministro del governo locale di Edimburgo.

Sturgeon si era dimessa a sorpresa a febbraio, per sfinimento dopo quasi un decennio di dominio della scena. La scelta di Yousaf fa salire per la prima volta a capo dell'indocile nazione del Regno Unito il figlio di una famiglia d'immigrati asiatici e islamici. Ma in realtà premia il candidato più allineato alla nomenklatura che ha controllato le leve del potere nell'Snp negli ultimi 10 anni, rispetto alla maggiore discontinuità da Sturgeon incarnata dalle pretendenti rivali Kate Forbes e Ash Regan.

