Un Ovodda tenace blocca il Coghinas 

Ovodda 2

Coghinas 2

Ovodda (4-4-2) : Contini, Ledda, E. Sedda, Patteri, El Marrakchi, N. Deiana, S. Soru, E. Sedda, Frongia, Brundu, Bilea. In panchina Sabater, Al. Soru, Gopar, N. Deiana, Piras, Mattu, C. Sedda, M. Mattu, C. Mattu, Urru. Allenatore Moro.

Coghinas (4-4-2) : Perez, Olmetto, Virdis (25’ st Burreli), Val Pablo (32’ st F. Tugui), Ligios, Seu, Radovanovic, Matteucci, Carrucciu, Criado (20’ st Greco), Fiorentino. In panchina M. Tugulu, Serra, Greco, Burrelli, F. Tugulu, Biasiato. Allenatore Congiu.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : pt 2’ Radovanovic (r), 9’ E. Sedda; st 22’ N. Deiana, 32’ Matteucci.

Ovodda. Finisce in parità, 2-2, la sfida tra Ovodda e Coghinas. I padroni di casa hanno ribaltato l’iniziale svantaggio ma poi hanno subito a loro volta la rimonta degli ospiti, che con il pareggio hanno perso l’occasione di fare un balzo avanti in classifica.

Coghinas subito avanti grazie al rigore di Radovanovic al 2’, poi al 9’ arriva il pari di E. Sedda. Nella ripresa le reti di N. Deiana (22’) per il sorpasso dell’Ovodda e, al 32’, di Matteucci per il definitivo 2-2.

