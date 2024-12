Un ottimo villasimius tiene testa al tempio e blocca la corsa al vertice dei galluresi 

Villasimius 1

Tempio 1

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus, Mastino, Loi (49’ st Ganzerli), Magnin, Vitale, Arnaudo, Argiolas, Melis (37’ st Marci), Oli Oro (10’ st Igene), Pucinelli, Floris (29’ st Zedda). In panchina Sanna, Fernandez, Ragucci, Marci, Miranda. Allenatore Manunza.

Tempio (4-4-2) : Russo, Malesa, Arca, Pinna, Sanna, Roccuzzo, Bulla (23’ st Zirolia), Olivera, Lemiechevsky, Schinnea, Aiana (24’ st Donati). In panchina Mejri, Garau, Carboni, Thiam, Zappareddu, Concu, Sabino. Allenatore Giorico.

Arbitro : Ciorba di Perugia.

Reti : 41’ pt Arnaudo, 7’ st Lemiechevsky.

Note : ammoniti Arnaudo e Igene; angoli 1 a 4 per il Tempio; recupero 1’ pt e 5’ st.

Villasimius . Un buon Villasimius blocca il Tempio, reduce da cinque vittorie di fila e che scivola in quarta posizione. Per i sarrabesi è il terzo pareggio di fila all’”Is Casas”, sempre con lo stesso risultato (1-1). Un pari giusto tra due formazioni che si sono affrontate a viso aperto. Nel primo tempo, dopo la solita fase di studio, al 17’ la prima occasione è per gli ospiti con un diagonale di Bulla deviato in angolo da Arrus. Al 34’, su un traversone dalla destra, Argiolas per poco non trova la deviazione vincente. Al 37’ Argiolas si presenta davanti a Russo ma spreca. Al 41’ i padroni di casa passano con merito in vantaggio: punizione di Argiolas, la palla carambola sulla barriera e viene intercettata da Arnaudo che si trova sulla traiettoria ed insacca. Al 43’ Lemiechevsky calcia sopra la traversa.

Nel secondo tempo, al 3’ Bulla dal limite dell’area calcia sul fondo. Al 7’ il pareggio: cross di Arca dalla sinistra, incornata di Schinnea, Arrus respinge ma sulla ribattuta Lemiechevsky spedisce la palla nel sacco. Al 23’ salvataggio di Pinna sulla linea su tiro di Igene. Al 27’ una conclusione di Argiolas sorvola la traversa. Al 33’ corner calciato da Olivera, Schinnea devia di testa ma la palla finisce fuori bersaglio. Al 37’ Floris dalla distanza calcia a lato. Nel recupero, su azione d’angolo Arca non trova la porta.

