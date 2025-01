Un ottimo Iglesias si disfa del San Teodoro 

Iglesias 3

San Teodoro 1

Iglesias (4-4-2) : Riccio, Braylli, Crivellaro (40’ st Restivo), Mechetti, Giorgetti, E. Piras, Alvarenga, Illario, Mastropietro, Cancilieri (32’ st A. Piras), Capellino. In panchina Idrissi, Fenu, Mancini. Allenatore Murru.

San Teodoro (4-4-2) : L. Melis, M. Melis, Di Nardo, Gallo, S. Saggia (36’ st A. Saggia), Muzzu, Pandiani, Mannoni (19’ st Mulas), Pala (5’ st Mastromarino), Pirina (1’ st Ruiz), Mauro. In panchina Deiana, Argiolas, Giagheddu, Brandino, Spano. Allenatore Sanna.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : pt 35’ (r) Alvarenga; st 13’ Braylli, 33’ Giorgetti, 39’ Mulas.

Note : ammoniti Mastropietro, S. Saggia, M. Melis, Mastromarino, Alvarenga. Recupero 1’ pt - 4’ st. Spettatori 160.

Iglesias. Un Iglesias dominante batte il San Teodoro e allunga a quattro la sua striscia di risultati utili consecutivi. Il gol dell’1-0 arriva al 35’ (rigore di Alvarenga, migliore in campo, per atterramento di E. Piras), ma già in precedenza Mastropietro (due volte), Braylli e Capellino sfiorano il gol. La girata di Ruiz al 2’ della ripresa è un fuoco di paglia: al 13’ Braylli sigla il 2-0 toccando appena su punizione di Alvarenga. Coglie il palo Capellino al 13’ e sfiorano il 3-0 Mechetti e soprattutto Illario al 30’. Poco dopo corner di Alvarenga e tuffo di testa vincente di Giorgetti. Il tacco di Mulas su corner vale il 3-1 finale.

