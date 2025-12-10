Un “Otello” che sa parlare alla gente 

Pellicce (finte) e applausi (veri) e Valeria Marini, che straordinariamente oltre qualsiasi concetto metafisico, canta l’Inno d’Italia con la mano sul cuore e offre al pubblico del Teatro Lirico di Cagliari la sua versione: «Giuseppe Verdi è straordinario». Prima della prima, e durante e dopo, questa notte all’opera è una grande festa. Non ne vedevamo così, qui in via Santa Alenixedda, dagli anni Novanta. Vecchie signore e giovani influencer, qualche politico, luccichii e paia di jeans, uno smoking uno davvero, e “Otello” che mancava da dodici anni.

La serata

Le vetrate tirate a lucido, velluto rosso e bianco di Gallura in un caffè di foyer che abbiamo desiderato aperto per intere stagioni, e «tu sei più Otello o più Jago?», e forse il bello è anche questo, una chiacchierata leggera oltre le righe di una partitura maestosa. Libretto di Arrigo Boito, padovano di grande cultura, che della scrittura lirica è stato riferimento e rivoluzione. Testo di William Shakespeare, titolo originale “The tragedy oh Othello, the Moor of Venice”, XVII secolo, a Londra la prima rappresentazione. Classica la regia di Roberto Catalano, classica ed elegantissima. Con grande intelligenza ci racconta quello che, resta, il più feroce femminicidio della storia della nostra letteratura. L’amore non è mai possesso. E, oggi più che mai, non dobbiamo dimenticarlo. Dice Desdemona: «Sono la tua sposa non la tua schiava». Le scene: azzurri sfumati, grigi velati, le terre brune di Cipro. Eleonora De Leo inventa un bosco di spine e poi un tripudio di fiori e ci conquista.

Fabio Sartori, Franco Vassallo, Davide Tuscano, Enrico Casari, Federica Vitali sono Otello, Jago, Cassio, Roderigo e Desdemona: sono impeto e umanità. Gelosia, ossessione, pazzia. L’onore e la vergogna. La manipolazione più subdola. E c’è la nostra Orchestra che è grazia e vanto diretta da Francesco Lanzillotta. Straordinario il coro: maestro Riccardo Pinna, maestro delle voci bianche Francesco Marceddu.

Il sovrintendente Andrea Cigni è sulla porta, come se fosse casa. Ringrazia, stringe le mani, e non vorremmo essere che qui. I teatri lirici non sono torri inespugnabili. I teatri lirici sono terre d’amore, luoghi di piacere, spazi di passioni. In un teatro lirico c’è un posto per tutti, sempre.

