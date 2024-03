Un ostello nella storica Casa Curreli 

Cinque camere da letto e una piscina. Il progetto del Comune per trasformare Casa Curreli, storica casa campidanese di Segariu, vale 600mila euro. Oltre al centro culturale ed espositivo già in fase di realizzazione, l’amministrazione intende creare un ostello che offra dei posti letto per i visitatori del piccolo centro della Marmilla.

«Nell’ampio spazio a disposizione verranno realizzate cinque camere da letto, i relativi servizi e una cucina – racconta il sindaco Andrea Fenu –. La nostra intenzione è quella di dare la struttura in gestione per contribuire così a favorire l’incremento del flusso turistico nella zona». La riqualificazione dell’edificio è stata finanziata grazie ai fondi che la Regione ha assegnato al Comune. Il progetto esecutivo vale 600mila euro e sono già in corso i lavori affidati alla ditta Trasporti Movimento Terra di Catania, aggiudicataria per la cifra di 343.717 euro per la trasformazione dell’edificio in un centro culturale. Prevista la realizzazione di un impianto di produzione energetica con pannelli fotovoltaici che consentirà di ridurre i costi energetici e darà un’impronta green alla struttura.

