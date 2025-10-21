Un ospizio in cambio del campeggio  

Il campeggio comunale di Porto Corallo andrà a chi realizzerà il primo lotto funzionale della casa anziani, sempre a Porto Corallo (località Pranu Portu). Venti posti letto vicino al mare (su circa cinquanta previsti in totale) per un progetto da tre milioni e mezzo di euro: 2,6 milioni (il valore del campeggio) più altri 900mila euro messi a disposizione del Comune.

Il bando

Chi si aggiudicherà il bando (c’è tempo sino ai primi di novembre per presentare le offerte, asta al rialzo) acquisirà cioè il campeggio comunale chiuso da cinque anni e, in cambio, dovrà realizzare il primo lotto della casa integrata per anziani. È questa la formula che ha pensato l’amministrazione comunale di Villaputzu per riuscire a cedere il campeggio dopo ben cinque bandi andati deserti e, allo stesso tempo, costruire la casa anziani. Il campeggio, insomma, in cambio di un’opera pubblica. Con tempi precisi da rispettare: la casa anziani dovrà essere ultimata entro 548 giorni dalla firma del contratto mentre il campeggio dovrà riaprire – almeno in parte – già dalla prossima stagione.

Il sindaco

«Per la nostra comunità ma anche per i Comuni vicini – spiega il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu – è un’operazione opportuna e vincente. Stiamo cioè andando a rilanciare il campeggio e, allo stesso tempo, a costruire la prima casa anziani del Sarrabus».

Il primo lotto sarà funzionale, potrà cioè già ospitare gli anziani: «Sarà dotato di tutto quello che serve – aggiunge Porcu – arredi compresi. Una volta ultimata la struttura ci sarà un nuovo bando per affidarla in gestione. Ci stiamo inoltre muovendo per ottenere i circa due milioni di euro che mancano per realizzare il secondo lotto». Quanto al campeggio Porcu ribadisce che «siamo sempre stati per la vendita e non per la locazione. Ce lo hanno riconsegnato in condizioni fatiscenti, per riqualificarlo occorre investire delle somme che difficilmente potrebbero accollarsi eventuali gestori. La miglior soluzione è cederlo».

La polemica

Il percorso disegnato dalla maggioranza è stato bocciato a più riprese dall’opposizione «e oggi a maggior ragione lo bocciamo ancora di più – spiega Stefano Pili, tra i consiglieri più battaglieri – anche perché abbiamo scoperto che stiamo cedendo il campeggio di tutti noi villaputzesi non per una casa anziani, ma solo per una pezzettino di questa casa». Secondo Pili «siamo ritornati ai tempi del baratto. La maggioranza ha sempre e solo in testa la vendita del campeggio e dunque, pur di liberarsene, non mette limiti alla fantasia. Io ancora mi chiedo quale possa essere l’azienda disposta a comprare un campeggio in cambio della costruzione di una casa anziani».

La casa anziani potrebbe essere pronta alla fine del 2027. Un’altra casa anziani è in programma a San Priamo, nell’ex ostello della gioventù. Una terza a Castiadas. Difficile però capire quale sarà inaugurata per prima.

