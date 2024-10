Un ospedale senza ortopedici 

La Traumatologia dell’ospedale Sirai di Carbonia è chiusa da 8 mesi (e senza spiragli per possibili riaperture) e la situazione è ormai al collasso.

Il dramma

I pazienti restano in attesa al Pronto soccorso sino a 24 ore prima di essere sottoposti a consulenza specialistica da parte degli unici tre medici rimasti che fanno i salti mortali ma non possono essere onnipresenti. Si sta parcheggiati in barella, anche nei momenti in cui le necessità fisiologiche imporrebbero la giusta privacy. E se serve un intervento chirurgico occorre supplicare un posto letto a Cagliari o dintorni (ma ormai i dinieghi sono la norma) oppure prevedere nell’attesa degenze in reparti diversi (Chirurgia, Medicina) perché l’Ortopedia del Sirai non ha più personale infermieristico dedicato. E le camere sono vuote.

Al collasso

La situazione all’ospedale Sirai sta diventando di giorno in giorno più disastrosa. Con momenti di tregua alternati ad altri di criticità assoluta. Se ne sarebbe dovuto discutere anche ieri presso la direzione generale di via Dalmazia con i sindacati, ma l’incontro è saltato. «Peccato – afferma Gino Cadeddu, segretario della Cgil – aspettavamo spiegazioni sul futuro dell’Ortopedia del Sirai e del Cto, ci eravamo lasciati a inizio estate con possibili novità previste per i primi di ottobre, convinti che si sarebbe tornati a sperare, ma non c’è fine al peggio: ora non ci prendono nemmeno i pazienti da Cagliari, che ha fatto incetta di medici ma non ha i posti letto, e noi nel frattempo continuiamo a perdere soldi per gli interventi e ad alimentare la mobilità passiva».

Un baratro di cui pagano dazio i pazienti (con barelle collocate ai lati del corridoio del Pronto soccorso) e i medici chiamati per lo più a refertare trasferimenti. I pochi interventi non complessi, prevedono il ricovero (mai superiore a 2-3 giorni) in altri reparti.

Di questo circolo vizioso del disagio, causato dalla carenza (anzi, assenza) di medici ortopedici per gli ospedali del Sulcis, ne sono testimoni altri protagonisti del sistema sanitario, gli operatori del 118: «Ci è capitato – analizza Pierpaolo Emmolo, coordinatore provinale del Socor - di dover riprendere dopo 24 ore la barella che per certi versi finisce sotto sequestro perché il reparto non ha letti e le condizioni generali non sono il massimo: i pazienti in arrivo transitano davanti a quelli che talora, per esigenze, devono stare nell’andito sulla lettiga che è fatta per le degenze brevi, di poche ore, non di 24».

L’azienda

La Asl 7, diretta da Giuliana Campus, precisa che «in questi mesi, oltre all’incessante ricerca di soluzioni e di ricerca di personale per il riavvio della Ortopedia, è stato sottoposto a intervento un ridotto numero di pazienti con situazioni non complesse che potevano essere dimessi in breve, mentre per gli altri viene predisposto il trasferimento entro 24 ore in altre strutture». Per quanto riguarda il Pronto soccorso, «i pazienti vi permangono qualora ci fossero problemi di posti letto nei reparti: tutti sono sottoposti alle cure e trasferiti appena si rendono disponibili posti».

