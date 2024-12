Un ospedale pediatrico e Asl commissariate nella riforma della Giunta 

La presidente della Regione intende occuparsi di sanità prima della finanziaria. Questo significa che deve farlo subito. Venerdì scorso ha parlato di un piano di rinascita in quattro punti: una «riforma funzionale», l’ha chiamata, da portare in commissione Salute e poi in Aula sotto forma di emendamenti al disegno di legge già approvato dalla Giunta ad agosto che, con l’obiettivo finale di commissariare tutte le aziende sanitarie, riaccorpava l’ospedale Microcitemico al Brotzu e trasferiva il Marino di Alghero sotto la competenza della Asl di Sassari. Sugli emendamenti che saranno presentati ufficialmente tra qualche giorno, iniziano a filtrare le prime indiscrezioni. Per Alessandra Todde è fondamentale dare una mission a tutti gli ospedali, che devono specializzarsi, affrontare di petto contesti trascurati come prevenzione, salute mentale e riabilitazione, rivedere il mondo dell’emergenza-urgenza, e reinvestire sui bambini «considerando che abbiamo un contesto di eccellenza come il Microcitemico».

Ircss pediatrico

Proprio quest’ultimo aspetto avrà una parte centrale nel maxi emendamento della Giunta. Che, secondo quanto trapela, intende prevedere la costituzione di un “Ospedale dei bambini” nell’ambito dell’Azienda Brotzu. Un’articolazione che aggrega tutte le competenze dell’area materno-infantile e svolge la funzione di coordinamento della rete pediatrica e neonatologica regionale. Non solo: nell’atto aziendale del Brotzu dovrà essere previsto l’avvio del percorso finalizzato al riconoscimento ministeriale di Ircss (Istituto di ricovero a cura e carattere specifico) – un aspetto su cui l’assessore Armando Bartolazzi ha insistito molto fin dall’insediamento – per la pediatria e le malattie rare.

Frizioni

Sulla concezione di “Ospedale dei bambini” non c’è convergenza in maggioranza. All’ultima direzione regionale del Partito democratico, la presidente della sesta commissione Carla Fundoni aveva spiegato senza troppi giri di parole che «siamo una Regione che si spopola, e che non fa figli. Quindi non possiamo parlare di ospedale dei bambini se poi i bambini non ci sono». Mentre c’è sintonia sulla necessità di intervenire sulla prevenzione, la riabilitazione e la salute mentale che saranno gestite e organizzate in tre dipartimenti diversi. Un’altra proposta della Giunta potrebbe riguardare l’attivazione della funzione di Medicina nucleare presso l’ospedale di Nuoro. Per quanto riguarda l’emergenza urgenza, l’Areus avrà il compito di garantire, anche in raccordo con la Protezione civile, il coordinamento di tutte le aziende sanitarie per far fronte alle grandi emergenze e alle calamità.

Commissariamenti

Ovviamente, per realizzare tutto questo processo di efficientamento e riorganizzazione, in via straordinaria la Giunta proporrà il commissariamento di tutte le aziende sanitarie, del Brotzu, dell’Areus, e delle aziende ospedaliero – universitarie di Cagliari e Sassari. Il maxi emendamento della Giunta non tiene conto del testo del Pd che prevede il ridimensionamento delle funzioni di Ares e la costituzione di due Asl Uniche di Cagliari e Sassari e di due Aree vaste. Almeno non per il momento. Se ne riparlerà quando il piano della Giunta approderà in commissione.

RIPRODUZIONE RISERVATA