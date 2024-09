Un ospedale da campo per Santa Greca 

Un ospedale da campo, stewarding (vigilanza e accoglienza), convenzioni con i vigili degli altri comuni: Decimomannu investe 85mila euro sulla sicurezza in vista della sagra settembrina dedicata a Santa Greca che prenderà il via venerdì. La somma è giustificata dal “piano di emergenza”, documento che riporta modalità di prevenzione e procedure di urgenza e secondo il quale il livello di rischio per la manifestazione è considerato “da moderato a elevato” in base al rapporto tra lo spazio disponibile e le persone attese.

Percorsi sicuri

La superficie complessiva da tenere sotto controllo, considerando tutte le zone interessate dalle 171 bancarelle espositive e dalle 52 attrazioni viaggianti, è di circa 45mila metri quadri: di questi, 35mila, estesi tra piazza Santa Greca e l’area fieristica, potrebbero ospitare dai 20 ai 25mila spettatori.

Gli intenti sono svariati. Tra i più impegnativi spiccano quelli volti a identificare i percorsi delle vie di esodo e i luoghi di raduno (nei casi di pericolo, sovraffollamento o panico) nonché individuare gli accessi e la viabilità per i mezzi di soccorso. E ancora scegliere le figure che devono intervenire in caso di allarme e disporre le prescrizioni relative al posizionamento degli autonegozi e alle distanze fra questi e le uscite dai fabbricati limitrofi.

Punto medico avanzato

Il Comune si avvarrà della collaborazione del pronto intervento sanitario: «Quest’anno – dichiara Sandra Cabriolu, 61 anni, presidente del Sos Decimomannu – disporremo di un punto medico avanzato al cui interno si troveranno medico, infermiere e quattro posti letto per trattare e stabilizzare direttamente i pazienti sul posto. Presenti anche un’ambulanza medicalizzata, una infermieristica e altre cinque di base posizionate in punti strategici. Altre due squadre di soccorritori a piedi garantiranno il soccorso nelle zone di maggior afflusso e difficilmente raggiungibili dalle ambulanze».

A loro si uniranno le strutture operative di Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale e di quattro nuclei operativi di Protezione civile (Falchi, Terrarrubia, Habital Italia e Ras).

Le novità

Tra i servizi più innovativi per Decimo c’è quello della sorveglianza: durante gli spettacoli musicali serali 36 addetti alla sicurezza presiederanno la piazza. Inoltre, non da meno, tutti i varchi di accesso alla manifestazione saranno monitorati da almeno due operatori della protezione civile e dalla Polizia locale.«Tutto – spiega la sindaca Monica Cadeddu – è coordinato dalla Polizia locale: grazie alla riorganizzazione che abbiamo avviato (armi, addestramento e mezzi) il corpo sarà presente anche negli orari notturni, consentendoci di arrivare alle chiusure delle attività alle 2 del mattino». E conclude: «Nonostante l’organizzazione della festa sia una macchina ormai collaudata, ogni anno c’è qualche novità o qualche nuovo adempimento. Ciò ha comportato maggiori costi e adeguamenti normativi. Ma la sicurezza dei partecipanti viene prima di tutto».

