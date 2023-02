Un oscar alla fattoria sociale 

La terra accoglie tutti. A lei non interessa sapere chi sei, cos’hai fatto, ma accetta quello che puoi dare. Non chiede niente in cambio, solo un minimo di rispetto e cura. Ne è convinta Roberta Farigu, 45 anni, proprietaria di Ortflowers, azienda ortocerealicola e fattoria sociale creata nel 2015 a Tortolì, insieme a suo marito Antonio. Ortflowers nasce all’interno della storica azienda della famiglia Airi, aperta nel 1976 partita da un piccolo negozio di fiori recisi e piante. «Ho sempre desiderato aprire le porte al mondo del sociale, sono convinta che lavorare con la terra sia una grande opportunità per i bambini, ragazzi e adulti che vivono nel disagio o nella disabilità», spiega Roberta.

Lavoro

All’interno dell’azienda, tramite i Servizi sociali, vengono inserite persone con disagio psichico o disabilità per quattro giorni alla settimana, favorendo la loro inclusione socio-lavorativa. In questo modo i ragazzi vivono la vita da contadino, godono dei benefici mentali e fisici del contatto con la terra, acquisiscono competenze pratiche. «Possono portare a casa delle verdure sane, oppure un fiore da innaffiare nei momenti di tristezza. Prendersi cura di fiori e piante è rilassante, regala serenità e gioia – racconta Roberta».

Il premio

Pochi giorni fa la fattoria sociale Ortflowers ha conquistato il podio nazionale degli Oscar Green – premio ideato da Coldiretti giovani imprese - grazie al progetto “La bellezza salverà il mondo”, proposto dall’associazione di promozione sociale “Officina Creativa Janas 5” di Lanusei. «Abbiamo accolto e appoggiato questo progetto di solidarietà perché siamo molto sensibili a questi temi», commenta Roberta. Il vivaio, gestito da Roberta e suo marito Antonio, sta prendendo sempre più la direzione sociale e si sta specializzando nell’accogliere persone con disabilità. «L’idea è quella di avere un’azienda agricola che sia economicamente e finanziariamente autonoma, che riesca a reggersi da sola. Ci piacerebbe uscire dalla logica dei finanziamenti e dallo schema del progetto a tempo», conclude.