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Monastir.
28 maggio 2026 alle 00:09

Un orto urbano nel centro di aggregazione «Sarà un luogo di incontro e partecipazione» 

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Un orto urbano nel Centro di aggregazione sociale di Monastir. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 30mila euro per la riqualificazione e valorizzazione di un’area ora inutilizzata che sarà trasformata in uno spazio dedicato a sostenibilità, socializzazione ed educazione ambientale.

«È un risultato importante portato avanti in condivisione tra gli assessorati dell’Agricoltura, ambiente e servizi sociali», dichiara la sindaca Paola Ugas, «l’orto non sarà solo uno spazio per la coltivazione ma un vero luogo di incontro, inclusione e partecipazione capace di favorire relazioni sociali, promuovere stili di vita sostenibili e valorizzare il patrimonio ambientale del nostro territorio». Il progetto prevede sei parcelle, attrezzate di impianto di irrigazione e recinzione, che verranno assegnate a sei famiglie o cittadini entro aprile 2027, l’installazione di compostiere per il recupero degli scarti organici, uno spazio comune con panchine, un capanno per gli attrezzi e una bacheca informativa. «Il progetto contribuirà anche alla tutela e alla valorizzazione delle varietà orticole tradizionali del nostro territorio recuperando saperi e pratiche che fanno parte dell’identità agricola di Monastir e del Basso Campidano», chiude Ugas.

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