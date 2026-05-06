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Teulada.
07 maggio 2026 alle 00:35

Un orto sociale nell’ex asilo 

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A Teulada è nato il giardino sociale: è molto più di uno spazio verde perché è un nuovo luogo di incontro e collaborazione condivisa.

Il progetto nel nuovo spazio verde è nato dalla collaborazione tra il Comune di Teulada e la cooperativa il Delfino che si occupa della gestione insieme ai volontari che contribuiscono costantemente alla cura e crescita del giardino stesso.
Si tratta di un modello di agricoltura sostenibile e inclusivo che promuove valori fondamentali come il rispetto per l’ambiente, ma pure la solidarietà e la partecipazione della comunità: la coltivazione della terra diventa un’occasione per coltivare relazione in modo da favorire l’inclusione sociale e costruire legami autentici tra le persone. Un progetto analogo è portato avanti ormai da qualche anno dalla stessa cooperativa a Giba e vi hanno preso parte anche alcuni ragazzi di Teulada. Da cui l’idea di esportarlo: «Il giardino sociale di Teulada nasce da un esigenza di inclusione per dei ragazzi con disabilità grazie alle attività agricole in modo da dare continuità a chi seguiva il percorso a Giba. – spiega Marina Caggiari della coop e responsabile del progetto – Si deciso di sfruttare un area dismessa come l’ex asilo che versava in stato di abbandono e di dedicare il giardino alle erbe aromatiche. Grazie al prezioso impegno dei ragazzi e la collaborazione con un azienda locale la coltivazione sta andando benissimo».
È un progetto inclusivo che sfrutta i tempi lunghi dell’agricoltura, compatibili con le quelli della disabilità, e i ragazzi si sentono partecipi di qualcosa di importante. «È stata una sfida per noi e per i protagonisti. – continua – Non pensavano di poterlo fare a Teulada: per loro è un orgoglio, si sono impegnati tantissimo facendo gruppo per realizzare un vero e proprio giardino nel loro paese». Soddisfatto il sindaco: «Con il progetto “Orto di Comunità” – dice Angelo Milia – il giardino sociale del Comune compie un ulteriore passo avanti nel percorso avviato lo scorso anno, che sta dando risultati importanti in termini di partecipazione e inclusione.Vogliamo trasformare uno spazio pubblico in un luogo vivo, aperto alla comunità. Non si tratta solo di coltivare la terra, ma di coltivare relazioni e senso di appartenenza, coinvolgendo cittadini, associazioni e scuole in un progetto che guarda al benessere collettivo».

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