Un orto per l’istituto alberghiero 

La scuola come modello di resistenza nelle zone interne, fra progetti che valorizzano la filiera biologica e sostengono iniziative sociali. L’istituto alberghiero di Desulo ci crede e attraverso una sinergia fra studenti, docenti e associazioni di categoria, potenzia l’offerta formativa puntando sull’eccellenza. Il grande viavai registrato nei giorni scorsi, nel retro dell’edificio scolastico, la dice proprio tutta: alla presenza degli studenti, i corsisti Cpia per adulti hanno messo a dimora un orto di piante aromatiche che insaporiranno i piatti elaborati dai ragazzi in cucina. A supportarli l’Associazione castanicola locale, la Nugoro spa, sotto il coordinamento dell’agenzia Laore e la collaborazione dell’Informagiovani del Comune.

Il progetto

Spiega la vicepreside Anna Abis: «È un’iniziativa che non solo arricchirà la nostra offerta didattica, ma rappresenta un importante passo verso una maggiore sostenibilità e valorizzazione dei prodotti locali. Siamo certi che l’orto sarà un luogo di apprendimento e sperimentazione, dove i futuri chef potranno coltivare la loro passione per la cucina e il rispetto per l’ambiente».

Nella serata di giovedì, gli ortaggi a chilometro zero hanno accompagnato la cena sociale “Un menu per la vita” organizzata dalla scuola, in collaborazione con la Lilt (Lega italiana contro i tumori).

Impegno sociale

Circa 80 gli ospiti che hanno contributo a sostenere le attività di prevenzione a sostegno dei malati tumorali. «Collaboriamo da anni con la Lilt - aggiunge Abis - e siamo orgogliosi di aver raccolto un’importante somma che sosterrà la prevenzione. Un particolare ringraziamento va ai ragazzi, ai docenti, ai genitori e ai volontari».

L’associazione

È orgogliosa del successo dell’iniziativa Tanina Vicari, presidente della Lilt di Desulo. Dice: «Vedere i più giovani impegnarsi per questa nobile iniziativa è stato emozionante. Siamo grati ai ragazzi, agli insegnanti, al preside Luca Tedde e alla vicepreside Abis insieme a tutti coloro che si sono uniti a noi».

Lancia anche un appello. «La nostra associazione - aggiunge Vicari - va avanti tra grandi difficoltà e sacrifici. Invitiamo al tesseramento per sostenere le nostre iniziative a fianco del prossimo».

