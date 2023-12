Un orto didattico per i bambini dell’asilo Rosa Parks 

Un pomeriggio all’aria aperta nell’oasi verde del nido comunale Rosa Parks, trasformato per l’occasione in un piccolo orto didattico dove i compagni di gioco hanno le sembianze di simpatici coniglietti e curiose galline.

È l’iniziativa “Aula didattica all’aperto” che ha coinvolto i piccoli alunni dello stesso nido e quelli della scuola dell’infanzia di largo Castello, oltre a numerose famiglie. Alla presenza delle scuole di Villamassargia e Musei (alcune di quelle dei Comuni aderenti al Polo didattico 0 - 6 “Ilaria Alpi”), l’evento coordinato da Cinzia Murgia e Alessia Ghisoni ha visto presenziare la sindaca Debora Porrà, la pedagogista Mara Durante e l’imprenditrice Rosy Sgaravatti che si è impegnata a realizzare l’orto didattico. L’evento ha permesso di ricordare il progetto “Zero - Sei” e consumare una genuina merenda all’aperto. «Allarghiamo le scuole senza costruire nuove pareti, insegnando il rispetto dell’ambiente, della stagionalità e il valore dei prodotti della terra», è stato il commento di Debora Porrà. «Il compito di un sistema educativo - ha aggiunto Mara Durante non è quello di far memorizzare conoscenze bensì quello di offrire esperienze come abbiamo fatto oggi».

