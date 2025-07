Un orologio da 350 mila euro il bottino dello scippo 

Ha presentato una denuncia subito dopo le dimissioni dal reparto di Neurochirurgia di Sassari, la turista tedesca di 35 anni vittima di una aggressione avvenuta a Porto Cervo la sera del 24 luglio scorso. La donna è stata avvicinata da due giovani a volto scoperto che, stando alle indagini dei Carabinieri, avevano un solo obiettivo, il suo orologio Richard Mille da oltre 350mila euro. Un modello di cronografo unico nel suo genere e facilmente individuabile per le sue caratteristiche. Alla vittima, che si trovava con il marito nella passeggiata di Porto Cervo per degli acquisti, è stato sottratto con la forza l’orologio. Ne è seguita una brevissima colluttazione e un tentativo di inseguimento dei due malviventi. La turista tedesca è caduta è ha battuto violentemente il capo. È stato soccorsa dal personale del 118 e dai volontari della Protezione civile di Arzachena. I medici hanno rilevato un trauma cranico. Trasferita prima a Olbia e poi a Sassari per tutti gli accertamenti e le cure necessari. I due responsabili del “colpo” si sono dileguati. Le indagini vengono condotte dai Carabinieri e dal personale dell’Istituto di Vigilanza del Consorzio Costa Smeralda che ha fornito diversi filmati del sistema interno di videosorveglianza. Sono stati denunciati altri furti nelle abitazioni di Abbiadori e Pantogia.

