Un oristanese su due è pensionato 

Oristano provincia paga più pensioni che stipendi. Gli assegni erogati dall’Inps (all’incirca 30 milioni di euro al mese) superano le buste paga degli operai e degli impiegati occupati nelle fabbriche e negli uffici. Gli ultimi dati elaborati dall’ufficio studi dell’Associazione artigiani e piccole imprese Mestre (Cgia) su dati Inps e Istat dicono che i pensionati in tutta la provincia sono 71mila contro i 50mila dipendenti pubblici e privati con un saldo meno 20mila che in campo nazionale significa la 85esima posizione. Tra le province sarda peggio solo Nuoro e Sud Sardegna. Il dato contiene tutti i sistemi pensionistici: superstiti, assistenziale, invalidità, vecchiaia e la rendita corrisposta a seguito di infortunio sul lavoro.

Le cause

La Cgia, ma non solo, indica i quattro fenomeni, tra loro strettamente collegati, che hanno determinato il dato: denatalità, progressivo invecchiamento della popolazione, tasso di occupazione inferiore alla media europea e presenza di troppi lavoratori irregolari.

Oristano su tutti i quattro indicatori non è messa bene: l’indice di vecchiaia più alto d’Italia, la natalità è ai minimi storia e degli irregolari manca il dato ufficiale ma voce di popolo dice che il fenomeno è robusto.

Gli indicatori ufficiali sostengono che la situazione è destinata a peggiorare in tutto il Paese «ma lo sarà maggiormente nella nostra provincia che sconta la scarsa presenza dell’industria e la riduzione delle nascite che allungherà la lista dei pensionati. È senza dubbio una situazione squilibrata destinata a peggiorare salvo inversione di tendenza che ci auguriamo ma che al momento non si vede», commenta Nando Faedda vicepresidente della Camera di commercio.

La tendenza

Il segretario della Cgia di Mestre, Renato Mason, allarga però il discorso: «Per invertire la tendenza dobbiamo aumentare la platea degli occupati, facendo emergere i lavoratori in nero e aumentando i tassi di occupazione di giovani e donne che nel nostro Paese continuano a rimanere i più bassi d’Europa».

Per la provincia, alle prese con lo spopolamento e un costante calo di occupati, per invertire la marcia serve un’idea di futuro che la città e tutto l’Oristanese al momento non hanno.

