Un ordinario weekend di violenza e manette  

Violenza e fermi tra Sassari e provincia nello scorso weekend. Intenso in particolare il lavoro dei carabinieri che hanno arrestato tre persone, di cui una per lesioni personali, l’altra, un giovane, per estorsione, atti persecutori e lesioni personali con l’uso di armi ai danni di un coetaneo, e infine una terza per evasione e per aver manomesso il braccialetto elettronico. È un campionario di aggressioni, a parte una denuncia per furto e due per aver realizzato altrettante discariche abusive, il bilancio dei deferimenti in stato di libertà, dieci in tutto. Due riguardano i maltrattamenti in famiglia, compiuti da uomini contro le ex compagne, assalite in una occasione davanti ai figli minorenni. Non mancano le armi nel bilancio da far west del fine settimana. Altre due persone le hanno usate contro un vicino di casa per litigi legati all’uso di una stradina. E i militari dell’Arma hanno fatto bottino pieno proprio sequestrando armi, tra cui asce, martelli e mazzette da quasi un kg e mezzo. Altrettanto nutrito “l’incasso” con le otto patenti tolte dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza.

Continuano a sommarsi senza soluzione di continuità anche le risse notturne in centro storico a Sassari. L’ultima di una lunga serie, ieri alle 4 del mattino, ha lasciato una scia di sangue tra via san Cristoforo e via Ramai. «Si rincorrevano con bastoni e machete», riferiscono i residenti svegliati dalle urla. Cresce la loro frustrazione: «È diventata normale l’emergenza. Ma nessuno può continuare a vivere in questa maniera».

