Un ordigno nell’auto, nessuna pista politica: quattro assoluzioni 

Non solo non c’è stato alcun attentato di matrice antagonista nei confronti di un poliziotto della Digos, ma la vicenda sarebbe stata legata semplicemente una ragazzina contesa da due coetanei, uno dei quali figlio dell’agente. Solo che a piazzare la bomba sotto l’auto del giovane, almeno stando alla sentenza pronunciata dalla giudice Ermengarda Ferrarese, non sono stati Alessio Melis (38 anni di Villasor ), Mattia Coppo (22 anni, di Assemini ) e Yasser Badaoui (23 anni di Vallermosa ): i tre sono stati assolti dall’accusa di danneggiamento aggravato per non aver commesso il fatto. Assolto dall’accusa di minacce a pubblico ufficiale, perché il fatto non sussiste, Nicola Collu (27 anni, di Vallermosa). Per le imputazioni di minacce e diffamazione la giudice ha decretato il non doversi procedere per mancanza di querela.

Il processo

Si è chiuso il processo con il rito abbreviato nato dall’inchiesta della Digos denominata “Revenge bomb” nata dall’attentato al veicolo usato dal figlio di un’agente della Divisione investigazioni generali e operazioni speciali, seguito da alcune scritte minatorie comparse a Vallermosa. In un primo momento si era ipotizzato che fosse proprio il poliziotto il bersaglio dell’intimidazione, ma poi era emerso che la vicenda sarebbe stata legata a una ragazzina contesa tra due coetanei.

L’indagine, sfociata a maggio dello scorso anno con tre ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari (una delle quali poi annullata dal riesame), si era chiusa con sei richieste di rinvio a giudizio, seguite dalla richiesta di rito abbreviato da parte degli indagati. La pm Rossana Allieri – terminando la propria requisitoria – aveva chiesto 2 anni di reclusione per Badaoui, difeso dall’avvocato Ignazio Ballai, 8 mesi per Collu, assistito dal legale Marco Lisu, e un anno e mezzo per Coppo e Melis, tutelati dagli avvocati Herika Dessì e Pierluigi Concas. Erano stati invece prosciolti in udienza preliminare sia Nicola Palmas che Francesco Piga (21 e 22 di Decimomannu ), difesi da Emanuele Pisano e Roberto Olla.

Concluse le arringhe dei difensori, la giudice ha pronunciato la sentenza che assolve i tre imputati dall’accusa di aver danneggiato la Fiat Panda del figlio dell'agente con una bomba piazzata sotto il veicolo. In tre (Badaui, Melis e Collu) sono stati assolti, perché il fatto non sussiste, anche dall’accusa di aver fatto una scritta minatoria contro un maresciallo dei carabinieri.

L’inchiesta

Un boato, in piena notte, aveva svegliato gli abitanti di Villaspeciosa , il 2 dicembre del 2023, quando un ordigno artigianale aveva danneggiato l’auto di un poliziotto della Digos, aprendo scenari preoccupanti e l’ipotesi di un’azione di stampo terroristico o antagonista. Pochi giorni prima, invece, erano comparse a Vallermosa delle minacce nei confronti del maresciallo della stazione dei carabinieri.

Erano stati gli investigatori della polizia a sospettare che attentato e atto intimidatorio, insieme ad alcune minacce via social, arrivassero da un gruppetto di giovani per due ragazze contese (una fidanzata col figlio dell’agente) e per un provvedimento di avviso orale destinato a uno dei sospettati. Una ricostruzione accusatoria totalmente respinta dagli avvocati difensori che hanno scelto il rito abbreviato davanti alla giudice Ferrarese, contestando le prove e gli indizi portati in aula dalla Procura.

Alla fine la sentenza ha fatto cadere le accuse più gravi nei confronti dei ragazzi finiti sotto accusa per l’attentato: non sono loro ad aver fatto esplodere l’ordigno sotto l’auto del figlio del poliziotto della Digos.

