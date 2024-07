Un ordigno artigianale esplode tra i rifiuti: operatore ferito 

Esplode un ordigno artigianale finito in mezzo ai rifiuti e ferisce un operatore ecologico di Guspini, Enrico Manca, 43 anni. Trasportato al Policlinico di Monserrato, l’uomo non è in pericolo di vita. È successo ieri a Sanluri, mentre l’uomo stava scaricando un cassone con circa una tonnellata di materiale plastico, una violenta e improvvisa esplosione gli ha causato ferite lievi all’occhio e all’orecchio. Sottovalutandone le conseguenze, Manca ha deciso di mettersi alla guida del camion per recarsi in ospedale, ma il dolore è diventato tale che si è dovuto fermare e allertare il 112. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sanluri. Dagli accertamenti degli artificieri dell’Arma del comando Provinciale di Cagliari, è emerso che l’esplosione è stata provocata da un ordigno artigianale, verosimilmente utilizzato per il bracconaggio di cinghiali e gettato tra i rifiuti. Trovati anche due manufatti integri. Sequestrati, verranno distrutti in un’area idonea. Procedono le indagini per determinare come gli esplosivi siano finiti tra i rifiuti e per identificare i responsabili. A breve l’intervento dei carabinieri del Nil di Cagliari e il servizio sicurezza del Lavoro dell’Ats. ( s. r. )

