Un operaio vive 5 anni in meno di un dirigente  

Un operaio ha un’aspettativa di vita di 5 anni inferiore a quella di un dirigente. Lo certifica il rapporto annuale dell’Inps, presentato ieri alla Camera. «Un ex-lavoratore dipendente, con un reddito coniugale nella fascia più bassa della distribuzione, ha un’aspettativa di vita a 67 anni, quasi 5 anni inferiore rispetto a quella di un ex-contribuente al Fondo Inpdai», il Fondo previdenziale dei lavoratori dirigenti, o un ex contribuente volo o telefonici, «con reddito nella fascia più alta della distribuzione. Tali differenze tra le donne sono meno pronunciate, ma comunque rilevanti», spiega l’Istituto nel documento.

Circa 16,1 milioni di pensionati e quasi 322 miliardi di spesa per 20,8 milioni di prestazioni, con un divario marcato negli importi pensionistici tra uomini e donne. L’Inps fotografa la situazione della previdenza nel 2022 e avverte: le regole attuali sull’accesso al pensionamento con il calcolo della pensione uguale per tutti penalizzano le classi meno abbienti perché hanno una speranza di vita più bassa e favoriscono quelle con i redditi più alti.

Il Rapporto segnala che gli uomini pur essendo circa il 48% dei pensionati concentrano il 56% della spesa,180,4 miliardi contro i 141,5 erogati alle donne. Per gli uomini l'importo annuale medio del reddito da pensione è di circa 23.182 euro, per il 36% circa superiore a quello delle donne (16.994). Le donne riscuotono circa 515 euro al mese in meno degli uomini (considerando l'importo diviso per 12 mesi), ovvero circa il 26,67% in meno. Il dato è legato al fatto che le donne hanno carriere contributive più corte e spesso assenti. Anche per questo le donne vanno ormai in pensione a un'età media più alta di quella degli uomini che utilizzano invece largamente il canale dell'uscita anticipata.

«Il mercato del lavoro», dice la ministra del Lavoro Marina Calderone, «è in generale ripresa, ci sono più rapporti di lavoro subordinati, più ore lavorate, meno ammortizzatori sociali, più retribuzione e più contributi». L'aumento delle dimissioni «restituisce una sensazione di dinamicità del mercato del lavoro. Si può smettere di lavorare in un’azienda perché c’è la possibilità di lavorare per un’altra».

