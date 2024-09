Un operaio ferito nella cava 

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri a Serdiana, per fortuna senza gravi conseguenze. Emanuele Pilloni, operaio di 39 anni di Soleminis, è rimasto ferito mentre lavorava all’interno di una cava in località S’Arenaxiu, a pochi chilometri dal paese.

L’uomo è stato colpito violentemente tra il braccio e la spalla dal portellone di un gruppo elettrogeno, probabilmente mosso dal forte vento di maestrale che da due giorni sferza le colline del Parteolla. La dinamica dell’incidente e la violenza del colpo subito dall’operaio hanno fatto temere il peggio. Sono stati i colleghi di lavoro a dare immediatamente l’allarme. Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivati l’elisoccorso e un’ambulanza medicalizzata del 118 che ha trasportato l’operaio al Policlinico di Monserrato. I primi accertamenti hanno rilevato una forte contusione da schiacciamento ma escluso fratture e traumi rilevanti. Per precauzione, Pilloni è stato trattenuto in ospedale per accertamenti. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA