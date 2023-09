Un operaio di Villacidro muore investito da una motrice 

Basiano. È morto investito da una motrice all’interno di un deposito di una catena della grande distribuzione a Basiano, piccolo Comune della città metropolitana di Milano. Boris Aru, 51 anni, originario di Villacidro ma da tempo residente a Brignano Gera D’Adda in provincia di Bergamo, ha perso la vita ieri sera in un tragico incidente sul lavoro. Era il responsabile logistico del consorzio Cisa, che gestisce in appalto la logistica dell’ipermercato dov’è avvenuta la tragedia.

L’uomo è stato investito da una “mula”, così si chiama in gergo la motrice di un tir senza il cassone, nel piazzale dell’azienda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, ancora sommaria, sarebbe uscito da dietro una pila di bancali e chi manovrava il macchinario, ora sotto choc, non l’avrebbe visto, travolgendolo.

Sono intervenuti anche gli investigatori della sezione sicurezza sul lavoro della Procura e i tecnici dell’Ats che indagano sulla disgrazia. L’area è stata messa sotto sequestro. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Aru non c’è stato nulla da fare.

La sua compagna, anche lei al lavoro all’interno del polo commerciale, appena saputo di quanto accaduto ha avuto un malore. Sconvolta Villacidro, dove la notizia della morte dell’uomo (da qualche tempo trapiantato in Lombardia) si è diffusa rapidamente anche grazie ai social. «Questa sera ho saputo che non potrò più scattare un’altra foto insieme a te per le nostre cene a cadenza annuale quando ritornavi in visita per qualche giorno in Sardegna», scrive un’amica su Facebook, «non trovo le parole per esprimere il mio stato d’animo. Incredula e arrabbiata per questa vita ingiusta che porta via persone come te». Sui social per tutta la sera sono piovuti commenti con messaggi di cordoglio e disperazione per una persona che aveva ancora tantissimi amici nella città del Medio Campidano, così come nella sua nuova città di residenza.

