Un operaio al lavoro investito da un’auto finita nel cantiere 

Incidente stradale sulla Statale 130: un automobilista perde il controllo del suo mezzo e investe un operaio che lavorava in un cantiere stradale. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di martedì, al chilometro 18,750 del tratto di Villaspeciosa. Le cause non sono ancora ben chiare ma pare che il conducente dell’Audi A6, Daniele Tronci, 52enne imprenditore di Iglesias, che si dirigeva verso Cagliari, abbia perso il controllo dell’auto, finendo prima contro un cartello che indicava i lavori, e investendo successivamente l’operaio Giovanni Pilloni, 53enne di Villamar, che operava nel cantiere della “Segnal Strade”.

L’operaio, dopo essere stato assistito dal personale sanitario dell’elisoccorso, è stato trasportato nell'ospedale Brotzu, di Cagliari, per accertamenti medici. Stessa procedura per l’autista dell’auto, soccorso da un’ambulanza del 118, è stato accompagnato nel Policlinico universitario di Monserrato. Fortunatamente, entrambi le persone coinvolte non versano in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Cagliari, che ha messo in sicurezza l'area interessata, e i tecnici dell’ Anas che hanno pulito la carreggiata. Saranno i rilievi stradali, eseguiti da carabinieri della stazione di Decimomannu, in collaborazione con i colleghi di Vallermosa, a determinare le cause del sinistro.

RIPRODUZIONE RISERVATA