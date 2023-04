«Un onore rappresentare la mia città» 

Nei giorni dedicati alla festa, Roberto Mura, a cavallo, dovrà accompagnare il santo nel suo viaggio verso Nora prima e nel rientro a Cagliari, nella chiesetta di Stampace, poi. In qualità di delegato del sindaco, indosserà la fascia tricolore, facendosi garante dello scioglimento del voto, fatto dal capoluogo sardo nel 1656. Secondo la tradizione, infatti, i cagliaritani, invocarono Sant’Efisio per sconfiggere la peste che si era diffusa in tutta l’Isola colpendo in modo particolare la città.

«Per me è la prima volta, sono molto emozionato e estremamente grato per il grande dono che mi è stato fatto», commenta. «Sant’Efisio è nel cuore non solo di Cagliari, ma di tutta la Sardegna, poter vivere questa esperienza è davvero un dono unico, enorme. Ci tengo sia una festa, ma che sia anche stracolma di gratitudine».

Roberto Mura, 36 anni, insegnante e capogruppo del Psd’Az in Consiglio comunale, nominato circa un mese fa Alter Nos dal sindaco Paolo Truzzu, si sta preparando «con molta umiltà e devozione» a rappresentare la Municipalità e calarsi interamente nell’importante ruolo che gli è stato affidato: vestire i panni del potere civile e religioso nell’edizione numero 367 della festa in onore del martire guerriero.

La commozione trapela dalle sue parole, anche se sa bene che le emozioni più forti le vivrà dal primo al quattro maggio, quando accompagnerà Sant’Efisio nelle celebrazioni che coinvolgono Cagliari e l’Isola intera.

Emozioni e gratitudine

«Da quando sono stato nominato ho avuto il privilegio di poter partecipare a tutte le celebrazioni e ho capito che, avvicinandomi in queste vesti, sto vivendo in pieno il significato, soprattutto religioso, della festa».

Saranno quattro giorni intensi per il consigliere in veste di Alter Nos, la figura che, da sempre, incarna il connubio tra religiosità e municipalità .

«Sto ascoltando tanto. Il mio desiderio è di vivere al pieno questa esperienza, tenendo gli occhi aperti perché non voglio perdermi niente. Mi sto approcciando a tutto con molta umiltà e gratitudine, ma anche con molta devozione», prosegue Mura, «ovviamente poi c’è anche tutta la preparazione legata all’aspetto più popolare. Quotidianamente prendo lezioni di equitazione e faccio le prove dell’abito che indosserò in quei giorni».

Eleganza e sobrietà

Eleganza e sobrietà sono le parole d’ordine: l’Alter Nos deve essere impeccabile nel suo frac nero, con cilindro e con al collo il Toson d’Oro , un medaglione in oro massiccio, dal quale spiccano le torri e la croce sabauda. Il pendente era stato donato alla municipalità di Cagliari da Carlo II re di Sardegna e d’Aragona nel 1679.

«Sarò supportato dall’Arciconfraternita, che in questi giorni mi sta facendo sentire il suo affetto e la sua amicizia. Devo ringraziarli per come mi hanno accolto, siamo entrati subito in sintonia. Io ascolto tutti i consigli che mi vengono dati e mi rassicura il sapere quanto tutti tengano a Sant’Efisio e alla sua celebrazione: da questa devozione e da questo loro amore, io, imparo tantissimo. Anche rispetto alla realizzazione dell’abito dell’Alter Nos c’è una cura particolare, io ringrazio il teatro lirico che se ne sta occupando e per questo dono che ha voluto fare alla città».

Tante, però, le persone comune che si avvicinano all’Alter Nos per raccontargli come loro vivono, ormai da anni, quei giorni. «È importante per me, per vivere quegli attimi con consapevolezza. È la città, la Sardegna che unita ringrazia il suo Santo nella fede e nella gratitudine».

