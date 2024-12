«Un onore avervi ospitati e raccontati» 

«Un progetto fatto di passione, competenza e sensibilità». Il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha voluto così ringraziare, attraverso un post su X, gli organizzatori di Touch2See, il progetto appunto che permette ai non vedenti di “vivere” la partita attraverso un tablet. Progetto sperimentato per la prima volta in Italia venerdì scorso in occasione di Cagliari-Verona.

«Complimenti Touch2See e Daniele Cassioli. È stato un onore avervi ospitati, supportati e raccontati. Grazie a tutto il nostro team per aver reso possibili queste emozioni alla Unipol Domus», ha aggiunto il patron evidenziando l’importanza dell’iniziativa che racconta lo sport andando oltre lo sport.

