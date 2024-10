Un omicidio? Nessuna prova 

Era una richiesta di archiviazione “annunciata” e ora è arrivata sul tavolo dei gip di Tempio. Il capo dei pm, Gregorio Capasso, ha chiesto la chiusura del fascicolo (il reato contestato è l’omicidio volontario) a carico di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu. Per la Procura gallurese la coppia non ha responsabilità della sparizione, soppressione e occultamento del cadavere della pensionata Rosa Bechere. Adesso Giorgio Beccu, 50 anni, di Berchidda, e Maria Giovanna Meloni, olbiese di 42 anni, potranno conoscere l’esito della pesantissima accusa per la quale sono stati sottoposti a test del dna, interrogatori e perquisizioni di case, auto e barche. Nel capo di imputazione, mandato dal gip per la messa al macero, i due vengono descritti come dei rapaci, spietati e privi di scrupoli. Una accusa, stando ad una valutazione complessiva degli atti, basata sul nulla.

Senza indizi, senza prove

Rosa Bechere, 60 anni, è sparita nel novembre di due anni fa. Non solo non c’è la minima prova della responsabilità di Meloni e Beccu, ma neanche del fatto che la donna sia stata uccisa con le benzodiazepine. A volere essere precisi, non c’è neanche la prova che sia stata uccisa. Meloni e il compagno erano accusati di avere derubato la loro amica, di avere approfittato di lei portandole via soldi e oggetti dalla casa di via Salvatore Petta, nella palazzina ex Iacp, teatro del brutale omicidio di Tony Cozzolino. Rosa Bechere è la moglie di Davide Iannelli, l’uomo in carcere per il delitto del marzo 2022. Le indagini (anche quelle a carico di Iannelli) dicono che la pensionata scomparsa aveva solo due amici, Meloni e Beccu. Dicono un’altra cosa, invece, gip di Tempio e Tribunale del Riesame di Sassari, che si sono espressi sulla richiesta di misura cautelare per l’appropriazione indebita dei soldi della vittima. I giudici hanno scritto che non ci sono prove neanche a fondamento di questa contestazione. Dunque, tirando le somme, niente prove dell’omicidio e niente prove (secondo i giudici cautelari) delle razzie. Per quest’ultima accusa la coppia comparirà davanti al gup di Tempio. Le parole del difensore, il penalista Giampaolo Murrighile: «Non è mai stata chiesta una misura per l’omicidio, non ci sono prove per il resto dei reati. Ci sarà un non processo nel quale l’accusa di omicidio c’è e non c’è, perché su di essa si basano le contestazioni residue. Va messa la parola fine a questo calvario».

