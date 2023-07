Un omicidio e una tazza di the Miss Marple come te nessuno mai  

Non c’è nessuno come Agatha Christie. La regina assoluta del giallo ha firmato capolavori assoluti – da “Istantanea di un delitto” a “Dieci piccoli indiani” – toccando le vette della suspense, tanto che ancora oggi le sue trame sono esemplari, punto di riferimento inevitabile per ogni romanziere che si rispetti, senza eccezione di genere.

«La mia zitella»

Se Poirot era il detective ideale – distaccato, colto, giramondo – il suo personaggio più celebre è sicuramente Jane Marple che la stessa Christie descrisse così: «In Inghilterra nessun detective è all'altezza di una zitella dall’età incerta e con molto tempo a disposizione». Apparsa per la prima volta in una raccolta di racconti nel 1927 e successivamente ne “La morte nel villaggio” del 1930, Miss Marple è stata protagonista di dodici romanzi e venti racconti, riuscendo a risolvere misteri e omicidi efferati senza mai rinunciare ai suoi due amati passatempi, il giardinaggio e il lavoro a maglia, sfoggiando un sangue freddo invidiabile anche nel momento del pericolo. Con un orecchio allenato ai pettegolezzi e l’innata capacità dell’osservatrice – sempre capace di cogliere ogni tentennamento nell’interlocutore e qualsivoglia oggetto fuori posto – Jane Marple giunge ad inchiodare il colpevole, lasciando sempre tutti a bocca aperta.

Le eredi

Per tutti questi motivi, pur avendo ispirato decine di autori più o meno di successo, era un peccato che le nuove generazioni non potessero godersela con degli inediti e con una trovata commerciale decisamente apprezzabile, dodici autrici britanniche - fra cui le scrittrici di gialli Val McDermid e Dreda Say Mitchell, la scrittrice di romanzi storici Kate Mosse, la classicista Natalie Haynes e la bestsellerista Lucy Foley - tutte apertamente devote alla Christie, hanno creato nuove storie con protagoniste Miss Marple attraverso la loro prospettiva ma rimanendo fedeli ai tratti distintivi di un giallo tradizionale, in perfetto stile british. Il risultato è “Agatha Christie. Miss Marple. Dodici nuovi misteri” (Mondadori, tr. Manuela Faimali pp.312 euro 20) una raccolta perfetta per la calura estiva, spaziando da misteriose scomparse ad assassini in fuga, con trame elaborate e ricamate senza mai strafare, in cui tornano puntualmente riunioni familiari affollate, chiacchiere davanti al camino, tazze di the e parenti litigiosi che si candidano al ruolo di colpevoli ideali (ma difficilmente la soluzione più semplice viene preferita dalla Christie). Sono dodici storie lievi e sempre godibili, compresa l’ultima della silloge, firmata dalla scrittrice fantasy Leigh Bardugo. Al centro degli intrecci c’è il trionfo del gioco delle passioni, con la vendetta e la gelosia che si prendono la scena, mandando in rovina intere famiglie e spezzando i giovani cuori di promesse spose pronte a convolare all’altare con il Don Giovanni di turno. Ma talvolta il Diavolo ci mette la coda e tocca a Miss Marple risolvere il mistero. Senza mai perdere l’aplomb british, ovviamente.

