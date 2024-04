Un odore insopportabile ammorba il paese 

Era il 2022 quando alcuni cittadini, in periodo estivo, lamentarono una sgradevole puzza di fogna nella zona di via Roma. Ora, l’odore sta tornando e sembra dilagare anche in altre zone del paese, nello specifico in via Cagliari. Eppure i controlli erano stati effettuati, ma il mistero, come il fetore, permane. A cercare di spiegare la situazione interviene l’assessore all’Urbanistica, Roberto Schirru: «Siamo a conoscenza della situazione e ci siamo già attivati, ma può essere complesso».

Il mistero

Anche solo passeggiando per piazza Croce santa nelle giornate “giuste” è facile misurare l’opinione dei residenti sulla situazione. «Che odoraccio», «ma cos’è questo fetore?» e «questa fogna va controllata», sono solo alcune delle affermazioni più comuni (e meno scurrili) che si possono sentire. Qualcuno quasi non ci bada più: «L’odore di fogna? Ormai è cosa risaputa», commenta Francesco Mocci, 25enne sansperatino, mentre passeggia in zona. «C’è da tanto, non so da cosa derivi, ma ormai è cosa nota, sinceramente non ci faccio quasi caso». Fabio Tidili, anche lui 25enne del paese, riflette: «L’odore prima era solo in via Roma. Ora lo sento anche qui in via Cagliari, soprattutto in alcuni giorni. Mi dispiace per le attività commerciali più che altro».

I controlli

«Più di un anno fa avevamo fatto i controlli in via Roma. Non ci fu traccia di sversamento di acque nere sulle bianche», chiarisce l’assessore Schirru. Bisognerebbe andare più a fondo, ma questo comporterebbe un intervento importante, in profondità». Ma perché ora l’odore si avverte anche altrove? «Sappiamo che ci sono state segnalazioni anche nella via principale. È sgradevole, ma le cause possono essere molteplici, e il caldo non è necessariamente una di queste come invece si può pensare. Dovremmo fare un’analisi di tutto il paese, per ricercare eventuali rotture delle tubazioni dell’acqua nera che convergono su quelle dell’acqua meteorica. Questo spiegherebbe perché poi, dalle caditoie, esce fuori la puzza: l’aria trasporta in superficie l’odore».

Il problema di un controllo del genere è anche la ricaduta sulla vita (e sulle tasche) dei cittadini. «Forse molte delle utenze non hanno la separazione tra acque bianche e acque nere», ipotizza l’assessore. «Se una cosa del genere fosse vera bisognerebbe intervenire in tempi rapidi e in modo costoso». Infine c’è anche la questione dell’intero impianto: «Le fogne sansperatine erano state progettate per il paese che era all’epoca. Ora i cittadini, più di 8mila, sono raddoppiati. Anche questo può influire».

RIPRODUZIONE RISERVATA