Un oceano di lacrime per l’addio a Valeria «Non temeva l’amore»  

Le mani al petto, lo sguardo puntato al cielo: «Non si può morire così. No, non è possibile», ripete la giovane donna ferma nel piazzale che non riesce a darsi pace. Ed è un continuo rincorrersi di lacrime, preghiere silenziose e domande condannate a non aver risposta, neanche nel giorno dell’addio a Valeria Sollai.

Il lutto

Con Monserrato in lutto, le bandiere a mezz’asta e i negozi chiusi in segno di rispetto e vicinanza ai familiari della sessantaduenne che ha lottato per circa un mese contro l’intossicazione da botulino in un letto d’ospedale. Il 19 l’ultimo battito del suo cuore, lunedì l’autopsia del corpo restituito al marito Angelo, al figlio Alessandro e a tutti i parenti, amici e conoscenti riuniti per accompagnarla nel viaggio finale; quello senza ritorno né speranza, dentro la bara di noce chiaro adagiata ai piedi dell’altare di una chiesa troppa piccola per accogliere tutti i presenti e il dolore sordo che sembra sentirlo gridare, tra le bancate affollate della chiesa del Santissimo Redentore, e leggerlo negli occhi lucidi di chi ancora fa fatica a credere che Valeria non ci sia più.

Lacrime e silenzio

Angelo e Alessandro sono lì, in prima fila, stretti in un dolore composto, schierati davanti agli occhi compassionevoli del Cristo e con i loro fissi sulla bara ricoperta da un tappeto di rose chiare e due foto che ritraggono Valeria, sorridente, quasi a voler fermare un tempo andato via troppo velocemente. Tra i tanti perché che si sentono sussurrare tra i presenti. «Il limite è la fragilità, che facciamo fatica ad accettare. Ma è il terreno fertile per far germogliare la carità. Ed è ciò che fa svettare alcune anime tra le altre, la carità che manifestava Valeria»: la voce solenne del parroco don Nicola Ruggeri sembra quasi accarezzare i cuori pesanti. «In un mondo ossessionato dal tornaconto lei non aveva paura di amare». Qualcuno singhiozza nelle file dietro, perché se Valeria era capace di amare sono in tanti ad amare lei, seconda vittima del botulino, contratto durante un giorno di festa che avrebbe dovuto portare solo sorrisi e non certamente dolore.

Dolore composto

Angelo e Alessandro sono lì, nella prima bancata, a piangere in silenzio una moglie e madre. «Valeria lascia un vuoto che non può essere colmato e non può trovare consolazione umana. Nessuno di noi può avere parole capaci di togliervi la spina, la ferita», continua il parroco. «Ma è importante raccogliere da questa mala esperienza una cosa importante per tutti: la vita va protetta, custodita e dobbiamo fare di tutto per migliorarla. Tutto ciò che può essere speculazione e pseudo filosofia lasciamolo agli altri». Hanno tutti un pensiero gentile per Valeria, anche i bambini della scuola dell’infanzia dove faceva la cuoca. Sorridono con la leggerezza che solo i piccoli con la loro ingenuità e purezza sanno avere nei confronti della morte. I grandi continuano a chiedersi perché.

L’addio

C’è anche il gonfalone, sull’altare, il sindaco Tomaso Locci nella bancata di destra, con la fascia tricolore, qualche altro politico, carabinieri e polizia municipale, riuniti in un pomeriggio di lutto cittadino. «“E che problema c’è?” Se conoscevi Vale puoi facilmente sentire questa frase pronunciata dalla sua voce. Il suo modo per farti sentire di esserci. E lei c’era, sempre», ricorda un nipote che prende la parola a fine messa. Pochi minuti e la bara viene portata nel piazzale, adagiata nel carro funebre. «Fai forza a tuo padre», dice con un filo di voce una donna che abbraccia Alessandro. Papà Angelo è a un passo da lui, con gli occhi gonfi dalle lacrime. Continua a stingere mani, tra gli infiniti perché davanti a una morte arrivata in un modo che rende forse più forte anche il dolore.

